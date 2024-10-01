Экспорт оживает: Украина увеличила продажу за рубеж более дорогих товаров

Экспорт товаров из Украины составил $29 млрд за три квартала 2024 года

Коллаж: Юлия Виноградская/LIGA.net

Украина экспортировала 9,3 млн тонн товаров за три квартала 2024 года, что на 36,2% больше, чем за девять месяцев прошлого года. В деньгах экспорт составил $28,9 млрд, (+6%). Данные опубликовал замминистра экономики, торговый представитель Тарас Качка.

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В третьем квартале экспорт составил 28,2 млн тонн, что на 36% больше, чем в третьем квартале 2023 года. В деньгах прирост на 20,1% до $9,3 млрд.

"Положительна тенденция сентября по отношению к августу. Есть сокращение веса экспорта на 12,6%, но самая большая за квартал выручка – $3,2 млрд. То есть мы увеличиваем экспорт товаров по лучшей цене. Это все означает, что экспорт оживает и возобновляется достаточно активными темпами", — написал Качка в соцсетях.

Он обратил внимание на показатели экспорта металлургической продукции: рост по полуфабрикатам составил 65% к трем кварталам прошлого года, плоскому прокату — на 86%, трубам — на 52%, железной руде — на 99%.

Растет экспорт цемента: 1,3 млн тонн за девять месяцев, что на 31% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

В аграрной сфере лидеры по объемам за три квартала традиционно: кукуруза – 25,2 млн тонн (рост 16,2%) и пшеница – 16 млн тонн (рост 42,4%). С начала года Украина уже экспортировала 4,6 млн тонн подсолнечного масла и 3,6 млн тонн шрота. Стабилен экспорт мяса птицы – 334 000 тонн за девять месяцев, цена этого экспорта выросла на 15% и достигла $708 млн за отчетный период.

"Но самый интересный продовольственный товар – это соки – 82 000 тонн и $160 млн. Рост в 65% в размерах и 95,5% в стоимости", — указал Качка.

Он добавил, что также есть рост и в кондитерской отрасли: выпечка – $190 млн (+29%), шоколад – $169 млн (+38%), карамель – $151 млн (+14%).

В сентябре начался сезон сахароварения и возобновился экспорт сахара. За месяц Украина экспортировала 24 700 тонн на $127 млн. Всего с начала года экспорт сахара составил уже 476 000 тонн на $282 млн. Рост в объемах – 60% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Импорт за девять месяцев составил $49,2 млрд. Больше всего денег Украина тратит на нефть и нефтепродукты ($5,1 млрд), автомобили ($3,27 млрд), лекарственные средства ($1,4 млрд), телефоны/смартфоны/планшеты ($904 млн), БпЛА ($904 млн), электроэнергию ($527 млн).