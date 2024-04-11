Экспорт товаров из Украины достиг $10 млрд с начала года

Товарооборот Украины за первый квартал – $26 млрд

Коллаж: Юлия Виноградская/LIGA.net

Экспорт товаров из Украины составил $10 млрд в первом квартале 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Экспортировали из Украины больше всего товаров в Польшу — на $992 млн, Испанию – $813 млн, Китай — на $789 млн.

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В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли: продовольственные товары ($6,5 млрд), металлы и изделия из них ($1,1 млрд), минеральные продукты ($924 млн).

Импорт товаров в Украину составил $16 млрд за январь-март 2024 года.

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай — $3 млрд, Польша — $1,6 млрд и Германия — $1,3 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-марте 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

- машины, оборудование и транспорт — $5,3 млрд

- продукция химической промышленности – $3 млрд

- топливно-энергетические товары – $2 млрд.

Товарооборот Украины за первый квартал – $26 млрд.

Источник: ГТСУ

В марте Украина перенаправила 20% экспорта сахара в Африку.

20 марта 2024 года Верховная Рада приняла закон об экспорте биометана.

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