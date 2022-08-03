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Эмбарго на золото и сделки со Сбербанком: Швейцария ввела новые санкции против России

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 16:43
Эмбарго на золото и сделки со Сбербанком: Швейцария ввела новые санкции против России - Фото
Фото: depositphotos.com

Федеральный совет Швейцарии ввел дополнительные санкции против России, которые полностью соответствуют седьмому пакету санкций Евросоюза против РФ, принятому 21 июля. Об этом сообщается на сайте Совета.   

Новые санкции в первую очередь касаются запрета на покупку, ввоз или транспортировку золота и изделий из него из России. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены. 

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В рамках санкций вводится запрет на предоставление средств, экономических ресурсов или технических услуг российскому Сбербанку. Вводятся новые правила для обеспечения упорядоченного закрытия сделок и продажи дочерних компаний Сбербанка.  

Федеральное управление экономики, образования и исследований (EAER) добавило в санкционный список еще 54 человека и 9 организаций из России. Таким образом, список лиц и организаций, подпадающих под санкции Швейцарии в связи с ситуацией в Украине, полностью соответствует списку ЕС. 

Санкции Швейцарии против России вступают в силу с 18:00 местного времени 3 августа. 

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Роман Брыль
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