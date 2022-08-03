Эмбарго на золото и сделки со Сбербанком: Швейцария ввела новые санкции против России

Федеральный совет Швейцарии ввел дополнительные санкции против России, которые полностью соответствуют седьмому пакету санкций Евросоюза против РФ, принятому 21 июля. Об этом сообщается на сайте Совета.

Новые санкции в первую очередь касаются запрета на покупку, ввоз или транспортировку золота и изделий из него из России. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены.

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В рамках санкций вводится запрет на предоставление средств, экономических ресурсов или технических услуг российскому Сбербанку. Вводятся новые правила для обеспечения упорядоченного закрытия сделок и продажи дочерних компаний Сбербанка.

Федеральное управление экономики, образования и исследований (EAER) добавило в санкционный список еще 54 человека и 9 организаций из России. Таким образом, список лиц и организаций, подпадающих под санкции Швейцарии в связи с ситуацией в Украине, полностью соответствует списку ЕС.

Санкции Швейцарии против России вступают в силу с 18:00 местного времени 3 августа.

10 июня Швейцария присоединилась к шестому пакету санкций ЕС против России.

22 июля Швейцария импортировала золото из России впервые после полномасштабного вторжения в Украину.

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Роман Брыль

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