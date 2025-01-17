ЕС обратится за помощью к королю Бельгии, если Орбан ветирует продление санкций

Венгрия не определилась, поддержит ли продление 15 пакетов санкций ЕС против России, которые идут 31 января

Фото: belgianroyalpalace / Instagram

Европейский Союз готовит запасные варианты, в частности использование старого бельгийского закона, чтобы сохранить санкции против России на случай, если Венгрия заблокирует их продление. Об этом пишет Financial Times.

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Власти Венгрии угрожают наложить вето на продление санкций ЕС против России, срок которых истекает 31 января.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в декабре сказал другим лидерам Евросоюза, что ждет инаугурации Дональда Трампа. Если Трамп ослабит санкции США против России, Орбан будет настаивать, чтобы ЕС сделал то же самое. Венгерский министр Янош Бока 16 января подтвердил, что позиция его страны по этому вопросу не изменилась.

В интервью венгерской радиостанции Kossuth 17 января Орбан сказал, что "пришло время выбросить санкции в окно" и сформировать отношения с россиянами без санкций. При этом он добавил, что для этого нужно еще время, но "придет отрезвление" в Брюсселе, хотя сейчас там находятся в "фазе запоя".

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Учитывая серьезность угрозы, ЕС ищет альтернативные способы сохранить санкции, особенно в отношении замороженных российских активов.

Один из них – обратиться за помощью к королю Бельгии.

Около 190 млрд евро государственных активов России хранятся в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, расположенном в Бельгии. Доходы от этих активов пойдут на погашение обещанной Украине ссуды в размере $50 миллиардов, и европейские чиновники считают их важной частью потенциального соглашения о прекращении огня.

Если санкции прекратят свое действие, "деньги будут в России на следующий день", предупредил один из собеседников газеты. Торговые ограничения и секторальные санкции, такие как запрет на импорт нефти, также утратят силу.

Поскольку эти активы физически сохраняются в бельгийском юридическом лице, одним из запасных вариантов является использование старого бельгийского закона 1944, позволяющего королю Филиппу заблокировать передачу активов из страны.

"Если Орбан не уступит, единственное решение – национальное", — сказал один из чиновников Еврокомиссии на условиях анонимности.