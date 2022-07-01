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ЕК отменила таможенные пошлины и НДС на ввоз товаров для украинцев, пострадавших от войны

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 17:17
ЕК отменила таможенные пошлины и НДС на ввоз товаров для украинцев, пострадавших от войны - Фото
Фото: ЕРА

Европейская комиссия разрешила государствам-членам ЕС временно отменять таможенные пошлины и НДС на ввоз из третьих стран продуктов питания, одеял, палаток, электрогенераторов и другого спасательного оборудования, предназначенного для украинцев, пострадавших от войны. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.  

Отмена пошлин будет применяться задним числом с 24 февраля 2022 года и будет действовать до 31 декабря 2022 года. 

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Освобождение от уплаты пошлины и НДС распространяется на товары, ввозимые государственными организациями и благотворительными фондами, утвержденными компетентными органами государств-членов ЕС. 

По оценкам Еврокомиссии, в результате неспровоцированного и неоправданного вторжения России в Украину более 14 млн человек, или 30% населения Украины, были перемещены. Свыше 6,2 млн украинцев направились в ЕС, и почти 8 млн были вынуждены покинуть свои дома, но остались в Украине.  

Это оказывает сильное давление на государства-члены, которым необходимо оказывать гуманитарную помощь большому количеству людей, спасающихся от войны, а также поддерживать внутренне перемещенных лиц из Украины, которым грозит голод и болезни, говорится в сообщении. 

"Война против Украины принесла невыразимые страдания, но также продемонстрировала всю глубину солидарности ЕС. Эта мера поможет государствам-членам прийти на помощь украинцам как в ЕС, так и в их родной стране, облегчив доставку жизненно важных гуманитарных грузов. Это абсолютно правильно", – прокомментировал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. 

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Роман Брыль
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таможенные пошлины вынужденно перемещенные помощь ЕС евросоюз еврокомиссия НДС
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