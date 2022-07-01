ЕК отменила таможенные пошлины и НДС на ввоз товаров для украинцев, пострадавших от войны

Европейская комиссия разрешила государствам-членам ЕС временно отменять таможенные пошлины и НДС на ввоз из третьих стран продуктов питания, одеял, палаток, электрогенераторов и другого спасательного оборудования, предназначенного для украинцев, пострадавших от войны. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Отмена пошлин будет применяться задним числом с 24 февраля 2022 года и будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Освобождение от уплаты пошлины и НДС распространяется на товары, ввозимые государственными организациями и благотворительными фондами, утвержденными компетентными органами государств-членов ЕС.

По оценкам Еврокомиссии, в результате неспровоцированного и неоправданного вторжения России в Украину более 14 млн человек, или 30% населения Украины, были перемещены. Свыше 6,2 млн украинцев направились в ЕС, и почти 8 млн были вынуждены покинуть свои дома, но остались в Украине.

Это оказывает сильное давление на государства-члены, которым необходимо оказывать гуманитарную помощь большому количеству людей, спасающихся от войны, а также поддерживать внутренне перемещенных лиц из Украины, которым грозит голод и болезни, говорится в сообщении.

"Война против Украины принесла невыразимые страдания, но также продемонстрировала всю глубину солидарности ЕС. Эта мера поможет государствам-членам прийти на помощь украинцам как в ЕС, так и в их родной стране, облегчив доставку жизненно важных гуманитарных грузов. Это абсолютно правильно", – прокомментировал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

24 мая ЕС на год отменил пошлины и квоты на украинский экспорт. Украина рассчитывает на то, что нулевые пошлины на украинские товары в Евросоюзе будут сохраняться дольше года.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.