ЕС предоставит Украине 1,2 млрд евро помощи на восстановление от пандемии
Европейский союз предоставит макрофинансовую помощь в 3 млрд евро соседним странам-партнерам на смягчение экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Еврокомиссии, передает Интерфакс-Украина.
Украина которая получит самую большую долю (1,2 млрд евро) в пакете макроэкономической помощи ЕС.
"Эти программы макроэкономической поддержки будут предоставляться на выгодных условиях на основе подписанных меморандумов о взаимопонимании, в которых излагаются конкретные обязательства по проведению реформ", - заявил Валдис Домбровскис, зампред Еврокомиссии, курирующий экономический блок.
Для каждого получателя предусмотрен свой набор политических условий.
Для Украины они касаются управления государственными финансами, укрепления администрации и верховенства права, реформы судебной системы, конкуренции на газовом рынке, улучшения делового климата и управления государственными предприятиями.
- В мае Европарламент принял решение о рассмотрении по ускоренной процедуре вопроса о выделении 10 странам-соседям и странам-кандидатам на членство в Евросоюзе пакета помощи в 3 млрд евро для преодоления кризиса, вызванного COVID-19. Из этой суммы 1,2 млрд евро предназначены для помощи Украине.
- Решение было одобрено Советом ЕС 25 мая 2020 года.
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