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ЕС согласовал бюджет и фонд восстановления экономики на $750 млрд

21.07.2020, 08:54
ЕС согласовал бюджет и фонд восстановления экономики на $750 млрд - Фото
Шарль Мишель (Фото: Nake Batev/ЕРА)

Государства Европейского Союза достигли соглашения по бюджету на 2021-2027 годы и Фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 млрд евро. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции.

Пакет включает 1,8 трлн евро. Из них 1074 млрд евро выделяются в рамках семилетнего бюджетного плана, еще 750 млрд евро - наполнение программы экономического восстановления.

"Это были, безусловно, тяжелые переговоры, которые завершились сильной и хорошей сделкой", - заявил Мишель.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал достижение соглашения "историческим днем для Европы".

Как сообщает DW, финансовый пакет призван остановить мощный финансовый спад в ЕС и поддержать внутренний рынок Евросоюза. Кроме того, средства пойдут на поддержку цифровой экономики и переводе ее в формат, более способствующий защите климата.

Для этих целей впервые в истории предусмотрены серьезные заимствования на финансовых рынках от лица всего Евросоюза, которые в последующие годы должны будут погашаться совместными усилиями всех стран ЕС.

  • 18 июля председатель Евросовета представил компромиссное предложение, касающееся фонда восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса. Согласно этому плану, 450 млрд евро от общей суммы фонда должны быть выплачены в качестве грантов, которые государствам-получателям не нужно будет возвращать Брюсселю. Остальные 300 млрд евро - кредиты. Ранее соответствующие суммы составляли 500 млрд и 250 млрд евро соответственно.

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Юрий Тарасовский
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