ЕС согласовал бюджет и фонд восстановления экономики на $750 млрд

Государства Европейского Союза достигли соглашения по бюджету на 2021-2027 годы и Фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 млрд евро. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции.

Пакет включает 1,8 трлн евро. Из них 1074 млрд евро выделяются в рамках семилетнего бюджетного плана, еще 750 млрд евро - наполнение программы экономического восстановления.

"Это были, безусловно, тяжелые переговоры, которые завершились сильной и хорошей сделкой", - заявил Мишель.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал достижение соглашения "историческим днем для Европы".

Как сообщает DW, финансовый пакет призван остановить мощный финансовый спад в ЕС и поддержать внутренний рынок Евросоюза. Кроме того, средства пойдут на поддержку цифровой экономики и переводе ее в формат, более способствующий защите климата.

Для этих целей впервые в истории предусмотрены серьезные заимствования на финансовых рынках от лица всего Евросоюза, которые в последующие годы должны будут погашаться совместными усилиями всех стран ЕС.

18 июля председатель Евросовета представил компромиссное предложение, касающееся фонда восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса. Согласно этому плану, 450 млрд евро от общей суммы фонда должны быть выплачены в качестве грантов, которые государствам-получателям не нужно будет возвращать Брюсселю. Остальные 300 млрд евро - кредиты. Ранее соответствующие суммы составляли 500 млрд и 250 млрд евро соответственно.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Юрий Тарасовский

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.