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ЕС в 12-м пакете санкций ударит по ВПК России: будут запреты на $5,3 млрд – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 19:21
ЕС в 12-м пакете санкций ударит по ВПК России: будут запреты на $5,3 млрд – Bloomberg - Фото
Фото: depositphotos.com

Европейский союз в 12-м пакете санкций против России введет торговые ограничения на $5,3 млрд. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Ограничения будут касаться запрета экспортировать в РФ промышленные товары, которые могут быть использованы в российском ВПК. 

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Новый набор мер включает ограничения на экспорт сварочного оборудования, химикатов и других технологий, используемых в военных целях.

Также рассматриваются лицензионные запреты на программное обеспечение и ограничения на импорт некоторых видов обработанных металлов и алюминиевых изделий, строительных материалов, товаров транспортного назначения и алмазов.

Включение в пакет запрета на импорт российских алмазов зависит от соглашения "большой семерки" по отслеживании международного трафика драгоценных камней. Соглашение будет финализировано в ближайшее время.  

Также целью пакета является лишение России возможности обходить существующие запреты через третьи страны, дающие РФ доступ к компонентам, технологиям и электронике для производства оружия. 

Ожидается, что пакет добавит в санкционные списки более 100 физических лиц и 40 компаний.

Читайте также: Почему до сих пор никто не понимает, по какому принципу Украина налагает санкции.  

Роман Брыль
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