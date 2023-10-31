ЕС в 12-м пакете санкций ударит по ВПК России: будут запреты на $5,3 млрд – Bloomberg

Европейский союз в 12-м пакете санкций против России введет торговые ограничения на $5,3 млрд. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Ограничения будут касаться запрета экспортировать в РФ промышленные товары, которые могут быть использованы в российском ВПК.

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Новый набор мер включает ограничения на экспорт сварочного оборудования, химикатов и других технологий, используемых в военных целях.

Также рассматриваются лицензионные запреты на программное обеспечение и ограничения на импорт некоторых видов обработанных металлов и алюминиевых изделий, строительных материалов, товаров транспортного назначения и алмазов.

Включение в пакет запрета на импорт российских алмазов зависит от соглашения "большой семерки" по отслеживании международного трафика драгоценных камней. Соглашение будет финализировано в ближайшее время.

Также целью пакета является лишение России возможности обходить существующие запреты через третьи страны, дающие РФ доступ к компонентам, технологиям и электронике для производства оружия.

Ожидается, что пакет добавит в санкционные списки более 100 физических лиц и 40 компаний.

25 октября 2023 года The insider написал, что подрядчики производителей "Кинжалов" избежали санкций, поставки идут из ЕС.

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