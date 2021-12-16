ЕС выделяет 2,3 млрд евро странам Восточного партнерства. Украине достанется большая часть

Европейский Союз утвердил экономический и инвестиционный план на 2,3 млрд евро для стран Восточного партнерства, куда входят Украина, Грузия, Молдова, Армения и Азербайджан. Украина получит наибольшую поддержку среди стран Восточного партнерства из данного плана, сообщается на правительственном портале.

Средства в рамках плана будут выделяться в виде грантов, других финансовых ресурсов и гарантий, и они суммарно имеют потенциал привлечь до 17 млрд евро государственных и частных инвестиций, говорится в сообщении.

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Экономический и инвестиционный план включает в себя набор флагманских инициатив для каждой из стран-партнеров. Для Украины выделено пять таких инициатив.

Первая. Поддержка устойчивой, инновационной, зеленой и конкурентоспособной экономики. Общий бюджет – 1,5 млрд евро. Включает программы, ориентированные на бизнес-инкубаторы, доступ малого бизнеса к финансированию. Рассчитана на 100 000 малых компаний.

Вторая. Экономическая трансформация в сельской местности. Бюджет – 100 млн евро. ЕС сделает взнос в Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, который предоставит более 10 000 малым фермерским хозяйствам быстрый доступ к льготным кредитам.

Третья. Улучшение сообщения через модернизацию пунктов пересечения границы. Бюджет – 30 млн евро. Речь идет о внедрении электронных очередей и обработке данных (особенно для грузовых автомобилей), расширение сети TEN-T, включая железнодорожное и автомобильное сообщение между крупными городами Украины и пунктами пересечения границы со странами ЕС.

Четвертая. Ускорение цифровой трансформации – модернизация общедоступной IТ-инфраструктуры (серверы, центры обработки данных и т.д.). Бюджет – 200 млн евро.

Пятая. Повышение энергоэффективности и водородной энергетики. Бюджет – 100 млн евро. Финансирование Фонда энергоэффективности, развитие чистой и возобновляемой энергетики в Украине.

Восточное партнерство – инициатива ЕС, цель которой – укрепление отношений с восточными соседями блока (Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, Украина, Беларусь). Является продолжением восточного направления Европейской политики соседства.

28 июня 2021 года в Минске объявили, что Беларусь приостанавливает участие в инициативе Евросоюза Восточное партнерство, а также отказывается от соглашения с ЕС о взаимном возвращении нелегальных мигрантов.

19 июля 2021 года Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет поддерживать инициативу Евросоюза Восточное партнерство в той мере, в какой она будет способствовать реализации европейских устремлений Украины.

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Роман Брыль

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