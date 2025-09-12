ЕС выделяет 40 миллионов евро Украине на подготовку к зиме
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Европейская комиссия объявила о выделении дополнительных 40 миллионов евро гуманитарной помощи, чтобы помочь украинцам пережить четвертую зиму полномасштабной войны. Новая финансовая поддержка направлена на усиление готовности страны к зимнему периоду и защиту гражданского населения от экстремальных холодов, говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Средства направят партнерам ЕС по гуманитарной помощи, которые будут предоставлять материалы для ремонта поврежденных домов и центров для перемещенных лиц, улучшать доступ к воде, санитарии и отоплению. Помощь также будет включать денежную поддержку, твердое топливо, обогреватели, теплоизоляцию и обустройство экстренных пунктов обогрева. Особое внимание уделят уязвимым группам населения: пожилым людям, детям, лицам с инвалидностью и семьям, проживающим во временных коллективных центрах.

"Зима принесет новые испытания для миллионов украинцев, которые уже страдают от последствий войны, развязанной Россией. Мы должны быть едиными в солидарности, усилить наш общий гуманитарный ответ и защитить наиболее уязвимых в течение предстоящих холодных месяцев. Этим дополнительным пакетом в 40 миллионов евро мы подтверждаем нашу приверженность народу Украины – с солидарностью, человечностью и решимостью", – заявила Гаджа Лахбиб, комиссар по вопросам равенства, готовности и кризисного менеджмента.

С начала полномасштабного вторжения, Европейский Союз уже предоставил более 156 000 тонн гуманитарных грузов через Механизм гражданской защиты ЕС. Эта поддержка включает, в частности, энергетическое оборудование, например: 9 342 электрогенератора, 6 917 трансформаторов и миллионы энергосберегающих LED-ламп. Всего ЕС и его страны-члены мобилизовали более 4,2 миллиарда евро гуманитарной помощи для Украины и соседних стран. Кроме того, ЕС скоординировал медицинскую эвакуацию более 4 500 пациентов из Украины в больницы в 22 европейских странах.

  • К отопительному сезону 2025-2026 годов энергосистема Украины будет готова обеспечить 17,6 ГВт мощностей, заявила министр энергетики Светлана Гринчук во время заседания Антикризисного энергетического штаба в Запорожье. По ее словам, подготовка энергетического сектора к зиме идет по графику, а по отдельным направлениям – даже с опережением.
европейский союзотопительный сезонпомощь Украине