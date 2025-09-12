ЄС виділяє 40 мільйонів євро Україні на підготовку до зими

Ілюстративне фото: depositphotos.com

Європейська комісія оголосила про виділення додаткових 40 мільйонів євро гуманітарної допомоги, щоб допомогти українцям пережити четверту зиму повномасштабної війни. Нова фінансова підтримка спрямована на посилення готовності країни до зимового періоду та захист цивільного населення від екстремальних холодів, йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

Кошти будуть спрямовані партнерам ЄС з гуманітарної допомоги, які надаватимуть матеріали для ремонту пошкоджених будинків і центрів для переміщених осіб, покращуватимуть доступ до води, санітарії та опалення. Допомога також міститиме грошову підтримку, тверде паливо, обігрівачі, теплоізоляцію й облаштування екстрених пунктів обігріву. Особлива увага приділятиметься вразливим групам населення: літнім людям, дітям, особам з інвалідністю і сім'ям, що проживають у тимчасових колективних центрах.

"Зима принесе нові випробування для мільйонів українців, які вже страждають від наслідків війни, розв'язаної Росією. Ми повинні бути єдиними в солідарності, посилити нашу спільну гуманітарну відповідь і захистити найвразливіших протягом майбутніх холодних місяців. Цим додатковим пакетом у 40 мільйонів євро ми підтверджуємо нашу прихильність народу України – з солідарністю, людяністю та рішучістю", – заявила Гаджа Лахбіб, комісарка з питань рівності, готовності й кризового менеджменту.

З початку повномасштабного вторгнення, Європейський Союз вже надав понад 156 000 тонн гуманітарних вантажів через Механізм цивільного захисту ЄС. Ця підтримка охоплює, зокрема, енергетичне обладнання, як-от: 9 342 електрогенератори, 6 917 трансформаторів і мільйони енергоощадних LED-ламп. Загалом ЄС і його країни-члени мобілізували понад 4,2 мільярда євро гуманітарної допомоги для України та сусідніх країн. Крім того, ЄС скоординував медичну евакуацію понад 4 500 пацієнтів з України до лікарень у 22 європейських країнах.