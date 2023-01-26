ЕС выплатил Чехии первую компенсацию за переданное Украине оружие

На счета Минобороны Чехии поступило 6,5 млн евро от Европейского Союза в качестве компенсации за поставленное в Украину вооружение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Чехии.

Компенсацию выделяют из Европейского фонда мира, он финансирует ЕС в области обороны и безопасности.

"Поддержка Украины — наш стратегический интерес, и мы хотим продолжать ее в сотрудничестве с нашими союзниками. Я ценю, что даже ЕС не сомневался и сразу после начала российской агрессии привлек финансовые ресурсы Европейского фонда мира для поддержки своих стран-членов, которые помогают Украине", – заявила министр обороны Яна Чернохова.

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Сначала фонд был создан для финансирования миссий и операций ЕС, а также для стабилизации стран-партнеров по соседству. Уже 28 февраля 2022 года Совет ЕС решил, что средства должны быть направлены на компенсацию странам-членам, поставляющим военную технику в Украину, и выделил на эти цели первые 500 млн евро.

Учебная миссия ЕС для Украины, в которой принимает участие Чехия с декабря прошлого года, также финансируется за счет средств Европейского фонда мира.

В конце августа Чехия передала Украине 72 танка советского производства, а страна должна получить от Германии 15 танков Leopard.

3 октября сообщалось, что чешские волонтеры купили для ВСУ танк.

Наталія Софієнко

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