UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ЕС выплатил Чехии первую компенсацию за переданное Украине оружие

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 12:46
ЕС выплатил Чехии первую компенсацию за переданное Украине оружие - Фото
Яна Чернохова (Фото - Jana Černochová, Facebook)

На счета Минобороны Чехии поступило 6,5 млн евро от Европейского Союза в качестве компенсации за поставленное в Украину вооружение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Чехии.

Компенсацию выделяют из Европейского фонда мира, он финансирует ЕС в области обороны и безопасности.

"Поддержка Украины — наш стратегический интерес, и мы хотим продолжать ее в сотрудничестве с нашими союзниками. Я ценю, что даже ЕС не сомневался и сразу после начала российской агрессии привлек финансовые ресурсы Европейского фонда мира для поддержки своих стран-членов, которые помогают Украине", – заявила министр обороны Яна Чернохова.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Сначала фонд был создан для финансирования миссий и операций ЕС, а также для стабилизации стран-партнеров по соседству. Уже 28 февраля 2022 года Совет ЕС решил, что средства должны быть направлены на компенсацию странам-членам, поставляющим военную технику в Украину, и выделил на эти цели первые 500 млн евро.

Учебная миссия ЕС для Украины, в которой принимает участие Чехия с декабря прошлого года, также финансируется за счет средств Европейского фонда мира.

Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
чехия компенсация Европейский фонд мира
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 