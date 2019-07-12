Еще одна страна хочет перейти на евро

Министры финансов еврозоны приняли запрос Загреба о вступлении в европейский механизм обменного курса ERM 2. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Хорватия должна подготовиться к этому процессу. Для куна определят так называемый центральный тариф, который предполагает колебание национальной валюты в диапазоне +/- 15%.

ERM2 является обязательным минимум на два года, поэтому Хорватия планирует войти в зону евро в 2023 году. Как правило, это происходит 1 января, поэтому 1 января 2023 года, учитывая, что кун присоединят к ERM2 в середине 2021 года, - это амбициозный сценарий.

Год назад министры финансов стран еврозоны также приняли запрос Болгарии на ввод ERM2, который также должен был состояться в течение года, то есть в июле 2019 года. Однако, пока что информации нет.

В дополнение к ERM2 страны, стремящиеся перейти на евро, должны выполнять и другие количественные критерии: дефицит бюджета не более 3%, госдолг - ниже 60%, инфляция не выше 1,5%, чем показатель в трех лучших странах ЕС, средняя номинальная долгосрочная процентная ставка (для 10-летних облигаций) максимум на 2 п. п. выше, чем в трех лучших странах ЕС.

Еврозона - 19 государств Европейского Союза, официальной валютой которых является евро. Здесь проживает более 336 млн человек. Европейский центральный банк отвечает за денежно-кредитную политику еврозоны.