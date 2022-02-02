"Если бы не давление и другие истерии". Министр финансов назвал 2022 год очень комфортным

Министр финансов Сергей Марченко считает, что Украина сможет профинансировать дефицит государственного бюджета и справится со своими долгами в 2022 году. В интервью "Экономической правде" он сказал, что в принципе этот год мог бы быть легче двух предыдущих, если бы не сложная геополитическая ситуация.

"Если бы у нас была нормальная ситуация, без давления, без таких безумных цен на газ, без других истерий, то я бы сказал, что для меня как министра финансов этот год в принципе очень комфортен", – сказал Марченко.

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Пик выплат 2022 по внешним долгам будет в сентябре, когда Украина должна погасить $1 млрд евробондов.

"Это та точка, которая для меня как министра финансов отправна. В 2020-2021 годах ситуация была более сложной. У нас есть пики внешних выплат и мы на них ориентируемся", – отметил министр. В целом по году ежемесячные выплаты на обслуживание и погашение долга в среднем составят около $300 млн.

Марченко подчеркнул, что обязательным условием прохождения 2022 года является продолжение сотрудничества с МВФ. Оно предусматривает два пересмотра действующей программы stand-by и получение $2,2 млрд.

"В настоящее время с точки зрения фундаментальных факторов выполнения бюджета, макропоказателей, экономической стабильности Украина остается одним из наиболее привлекательных эмитентов по сравнению со странами-аналогами", – подчеркнул Марченко.

Он считает, что инвесторы, работающие с Украиной долгосрочно, это понимают, а "паникуют те, кто вложил средства на короткий срок, хотел заработать на Украине".

В 2021 году Украина сократила государственный и гарантированный государством долг с 60,8% до 51,1% ВВП.

На начало года Национальный банк имел около $30 млрд золотовалютных резервов , а на валютном счете правительства находится более $1 млрд.

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Андрей Водяный

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