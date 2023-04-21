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єВідновлення: Кабмин запускает программу по восстановлению разрушенного жилья украинцев

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 18:28
єВідновлення: Кабмин запускает программу по восстановлению разрушенного жилья украинцев - Фото
Разрушенное жилье (Фото: 93 ОМБр Холодный Яр)

Кабинет министров начинает тестирование программы єВідновлення, по которой украинцы будут получать средства на ремонт своих домов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.  

"Тестируем, чтобы в будущем избежать ошибок и недоразумений", — объяснил премьер. 

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Новый сервис будет работать в Дии уже с 10 мая. Полученные целевые средства можно потратить на строительные материалы или оплату услуг подрядчика.  

Сумму компенсаций определит спецкомиссия, а денежные средства будут зачисляться людям на спецсчет в банке.  

Приоритет при назначении компенсаций будут иметь участники боевых действий, семьи погибших военнослужащих, мобилизованные в армию украинцы, многодетные семьи и люди с инвалидностью. 

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Роман Бриль
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