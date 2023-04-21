єВідновлення: Кабмин запускает программу по восстановлению разрушенного жилья украинцев

Кабинет министров начинает тестирование программы єВідновлення, по которой украинцы будут получать средства на ремонт своих домов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Тестируем, чтобы в будущем избежать ошибок и недоразумений", — объяснил премьер.

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Новый сервис будет работать в Дии уже с 10 мая. Полученные целевые средства можно потратить на строительные материалы или оплату услуг подрядчика.

Сумму компенсаций определит спецкомиссия, а денежные средства будут зачисляться людям на спецсчет в банке.

Приоритет при назначении компенсаций будут иметь участники боевых действий, семьи погибших военнослужащих, мобилизованные в армию украинцы, многодетные семьи и люди с инвалидностью.

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Роман Бриль

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