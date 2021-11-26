Евробонды ДТЭК упали в цене на 11% после слов Зеленского об Ахметове

Евробонды ДТЭК упали в цене на 11% после слов президента Владимира Зеленского о якобы готовящемся государственного перевороте с участием собственника компании Рината Ахметова. Об этом Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами украинских СМИ.

"У нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине, что будут привлечены $1 млрд. Я считаю, что это подстава бизнесмена Рината Ахметов, я считаю, что его втягивают в войну против Украины", – сказал президент.

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Он добавил, что что Ахметов может не знать о том, что его втягивают в госпереворот.

Президент пригласил его на Банковую послушать информацию, которой можно поделиться.

После этих слов, согласно данным в терминале Bloomberg, падение достигало 13,3%, однако затем цена немного скорректировались, сообщает Интерфакс-Украина.

Цена облигаций ДТЭК ВДЭ упала на 0,5%, но вскоре фактически вернулась на прежний уровень.

Еврооблигации группы Метинвест с погашением в 2029 году упали на 1,4%, после заявлений президента Зеленского.

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Роман Брыль

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