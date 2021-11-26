UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Евробонды ДТЭК упали в цене на 11% после слов Зеленского об Ахметове

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2021, 16:00
Евробонды ДТЭК упали в цене на 11% после слов Зеленского об Ахметове - Фото
Пресс-конференция Владимира Зеленского (Фото: скриншот Офис президента/Facebook)

Евробонды ДТЭК упали в цене на 11% после слов президента Владимира Зеленского о якобы готовящемся государственного перевороте с участием собственника компании Рината Ахметова. Об этом Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами украинских СМИ.   

"У нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине, что будут привлечены $1 млрд. Я считаю, что это подстава бизнесмена Рината Ахметов, я считаю, что его втягивают в войну против Украины", – сказал президент. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Он добавил, что что Ахметов может не знать о том, что его втягивают в госпереворот.  

Президент пригласил его на Банковую послушать информацию, которой можно поделиться. 

После этих слов, согласно данным в терминале Bloomberg, падение достигало 13,3%, однако затем цена немного скорректировались, сообщает Интерфакс-Украина.  

Цена облигаций ДТЭК ВДЭ упала на 0,5%, но вскоре фактически вернулась на прежний уровень. 

Еврооблигации группы Метинвест с погашением в 2029 году упали на 1,4%, после заявлений президента Зеленского. 

Читайте также

Первая медийная | Олигарх разбушевался. Зеленский пошел войной на бизнес Ахметова. Он теряет миллиарды 

Также на пресс-конференции Владимир Зеленский высказал мнение, что в сложившейся тяжелой ситуации на энергетическом рынке виноваты частные энергокомпании. 

Евробонды ДТЭК упали в цене на 11% после слов Зеленского об Ахметове

  • 26 ноября президент Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, посвященную половине его срока у власти. Хроника тут.    

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский евробонды государственный переворот дтэк Ахметов Ринат
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 