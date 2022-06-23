Еврокомиссия начала финальную проверку готовности Украины к "таможенному безвизу"
Генеральный директорат по вопросам налогообложения и таможенного союза Еврокомиссии (DG TAXUD) начал работу над финальной оценкой готовности Украины присоединится к Конвенции о процедуре совместного транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами ("таможенный безвиз"). Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.
Миссия продлится 23-24 июня и оценит прогресс Украины с момента проведения предварительной оценочной миссии в ноябре 2021 года. Украина должна презентовать, как обеспечен общий транзит законодательно и организационно в соответствии с требованиями DG TAXUD.
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В частности, будет дана оценка применения технологии NCTS таможней отправления и таможней назначения, работе команды по реализации технологии, и как происходит взаимодействие по вопросам совместного транзита на разных уровнях.
В случае позитивной оценки Украина получит приглашение присоединиться к Конвенциям.
По состоянию на июнь 2022 года, в Украине развернут необходимый технический функционал, предусмотренный режимом совместного транзита, проведена подготовка персонала. В системе уже зарегистрировано более 1100 трейдеров, около 4500 работников таможни, подано более 5000 деклараций.
Больше года работает служба поддержки NCTS. Тринадцати компаниям присвоен статус финансового гаранта. Начато предоставление украинским предприятиям специальных транзитных упрощений.
- 17 июня премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина уже готова подписать с Евросоюзом пять "безвизов".
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