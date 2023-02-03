Еврокомиссия выделяет 1 млрд евро на быстрое восстановление Украины

Еврокомиссия выделяет 1 млрд евро на программу быстрого восстановления Украины. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.

Деньги прежде всего пойдут на восстановление гражданской инфраструктуры — школ, больниц, дорог.

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"Мы начинаем с быстрого восстановления. Это часть более комплексного процесса восстановления. Первый миллиард будет предоставлен для обеспечения восстановления", — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что Еврокомиссия уже создала специальный секретариат, который координирует процессы финансирования быстрого восстановления Украины.

"Поэтому мы начинаем немедленно", — заявила президент Еврокомиссии.

3 февраля лидеры ЕС заявили, что Украина достаточно быстро продвигается по евроинтеграционному пути.

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Роман Бриль

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