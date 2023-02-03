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Еврокомиссия выделяет 1 млрд евро на быстрое восстановление Украины

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 18:30
Еврокомиссия выделяет 1 млрд евро на быстрое восстановление Украины - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Еврокомиссия выделяет 1 млрд евро на программу быстрого восстановления Украины. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.  

Деньги прежде всего пойдут на восстановление гражданской инфраструктуры — школ, больниц, дорог. 

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"Мы начинаем с быстрого восстановления. Это часть более комплексного процесса восстановления. Первый миллиард будет предоставлен для обеспечения восстановления", — сказала Урсула фон дер Ляйен. 

Она добавила, что Еврокомиссия уже создала специальный секретариат, который координирует процессы финансирования быстрого восстановления Украины.  

"Поэтому мы начинаем немедленно", — заявила президент Еврокомиссии. 

Читайте также: В Киев приехало руководство ЕС. 10 главных заявлений Урсулы фон дер Ляйен об Украине будущего 

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Роман Бриль
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еврокомиссия самммит Украина-ЕС восстановление украины
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