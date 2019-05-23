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23.05.2019, 18:23

Европейский инвестбанк дал в кредит Украине 200 млн евро

Европейский инвестбанк дал в кредит Украине 200 млн евро

Банк дал кредит Украине на восстановления объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины предоставил Кабинету министров долгосрочный кредит с низкими процентами на 200 млн евро. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главу представительства ЕИБ в Украине Жана-Эрика де Загона.

По его словам, кредит используется для восстановления ключевых объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях и обеспечения надлежащих условий проживания для внутренне перемещенных лиц.

Сумма программы является частью кредитного портфеля ЕИБ для Украины на 5,8 млрд евро, уточнил Эрик де Загон.

Соответствующее финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ подписали в Киеве в декабре 2014 года.

Исполняет проект Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Обеспечить прозрачность и подотчетность программы помогает Программа развития ООН.

Программа распространяется на подконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей, соседние Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую области, а также горсоветы Киевской, Одесской, Полтавской и Херсонской областей с большим наплывом внутренне перемещенных лиц.

Для субпроектов Донецкой и Луганской областей кредит полностью выплачивается из госбюджета, субпроекты в других областях включают вклад из местного бюджета.

На май 2019 года правительством отобрано 293 субпроекта общей стоимостью 3,25 млрд грн. В частности - ремонт медучреждений, школ, детских садов, жилых и общественных зданий.

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Теги: европейский инвестбанк, внутренне перемещенные лица
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