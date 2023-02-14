Евросоюз добавил Россию в "серый список" налоговых юрисдикций

Европейский Союз обновил "серый список" налоговых юрисдикций, добавив в него Россию, Коста-Рику, Британские Виргинские острова и Маршалловы острова. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Совета Европейского Союза.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В общей сложности там находятся 16 стран и территорий мира, в основном – оффшоры:

→ Американское Самоа

→ Ангилья

→ Багамские острова

→ Британские Виргинские острова

→ Коста-Рика

→ Фиджи

→ Гуам

→ Маршалловы острова

→ Палау

→ Панама

→ Россия

→ Самоа

→ Тринидад и Тобаго

→ Острова Теркс и Кайкос

→ Виргинские острова США

→ Вануату

Евросоюз сожалеет, что эти юрисдикции не сотрудничают в налоговых вопросах и предлагает им улучшить свою правовую базу для решения выявленных проблем.

Россию добавили в список после проверки нового законодательства, принятого там в течение 2022 года, на соответствие критериев надлежащего налогового управления. Она установила, что РФ не выполнила свои обязательства по устранению вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний.

Диалог с Россией по налогообложению зашел в тупик после ее вторжения в Украину, указывает ЕС.

В то же время из "серого списка" налоговых юрисдикций исключили Северную Македонию, Барбадос, Ямайку и Уругвай, которые успешно выполнили свои обязательства.

Евросоюз составляет список "серых юрисдикций" с 2017 года в рамках стратегии по продвижению надлежащего налогового управления по всему миру. Критерии, на основании которых формируется этот перечень, касаются прозрачности налогообложения, его справедливости и внедрения международных стандартов по размыванию налоговой базы и перемещению доходов.

Совет ЕС обновляет список дважды в год, следующий пересмотр запланирован на октябрь 2023 года.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.