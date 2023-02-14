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Евросоюз добавил Россию в "серый список" налоговых юрисдикций

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 13:47
Евросоюз добавил Россию в
Фото: Pixabay

Европейский Союз обновил "серый список" налоговых юрисдикций, добавив в него Россию, Коста-Рику, Британские Виргинские острова и Маршалловы острова. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Совета Европейского Союза.

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В общей сложности там находятся 16 стран и территорий мира, в основном – оффшоры:

→ Американское Самоа
→ Ангилья
→ Багамские острова
→ Британские Виргинские острова
→ Коста-Рика
→ Фиджи
→ Гуам
→ Маршалловы острова
→ Палау
→ Панама
→ Россия
→ Самоа
→ Тринидад и Тобаго
→ Острова Теркс и Кайкос
→ Виргинские острова США
→ Вануату

Евросоюз сожалеет, что эти юрисдикции не сотрудничают в налоговых вопросах и предлагает им улучшить свою правовую базу для решения выявленных проблем.

Россию добавили в список после проверки нового законодательства, принятого там в течение 2022 года, на соответствие критериев надлежащего налогового управления. Она установила, что РФ не выполнила свои обязательства по устранению вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний.

Диалог с Россией по налогообложению зашел в тупик после ее вторжения в Украину, указывает ЕС.

В то же время из "серого списка" налоговых юрисдикций исключили Северную Македонию, Барбадос, Ямайку и Уругвай, которые успешно выполнили свои обязательства.

  • Евросоюз составляет список "серых юрисдикций" с 2017 года в рамках стратегии по продвижению надлежащего налогового управления по всему миру. Критерии, на основании которых формируется этот перечень, касаются прозрачности налогообложения, его справедливости и внедрения международных стандартов по размыванию налоговой базы и перемещению доходов.
  • Совет ЕС обновляет список дважды в год, следующий пересмотр запланирован на октябрь 2023 года.
Андрій Водяний
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Россия евросоюз налоги оффшоры
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