Евросоюз добавил Россию в "серый список" налоговых юрисдикций
Европейский Союз обновил "серый список" налоговых юрисдикций, добавив в него Россию, Коста-Рику, Британские Виргинские острова и Маршалловы острова. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Совета Европейского Союза.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
В общей сложности там находятся 16 стран и территорий мира, в основном – оффшоры:
→ Американское Самоа
→ Ангилья
→ Багамские острова
→ Британские Виргинские острова
→ Коста-Рика
→ Фиджи
→ Гуам
→ Маршалловы острова
→ Палау
→ Панама
→ Россия
→ Самоа
→ Тринидад и Тобаго
→ Острова Теркс и Кайкос
→ Виргинские острова США
→ Вануату
Евросоюз сожалеет, что эти юрисдикции не сотрудничают в налоговых вопросах и предлагает им улучшить свою правовую базу для решения выявленных проблем.
Россию добавили в список после проверки нового законодательства, принятого там в течение 2022 года, на соответствие критериев надлежащего налогового управления. Она установила, что РФ не выполнила свои обязательства по устранению вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний.
Диалог с Россией по налогообложению зашел в тупик после ее вторжения в Украину, указывает ЕС.
В то же время из "серого списка" налоговых юрисдикций исключили Северную Македонию, Барбадос, Ямайку и Уругвай, которые успешно выполнили свои обязательства.
- Евросоюз составляет список "серых юрисдикций" с 2017 года в рамках стратегии по продвижению надлежащего налогового управления по всему миру. Критерии, на основании которых формируется этот перечень, касаются прозрачности налогообложения, его справедливости и внедрения международных стандартов по размыванию налоговой базы и перемещению доходов.
- Совет ЕС обновляет список дважды в год, следующий пересмотр запланирован на октябрь 2023 года.
Комментарии