Евросоюз готовит для Украины дополнительный пакет помощи на 400 млн евро

Европейский Союз объявит о дополнительном пакете помощи Украине в размере 400 млн евро для финансирования реформ. Об этом заявил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан, сообщает агентство Bloomberg.

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Также ЕС предложит продлить приостановку действия всех тарифов и мер торговой защиты в отношении украинского импорта.

Дополнительно Евросоюз приостановит принимать финансовые взносы Украины для участия в программах ЕС до тех пор, пока сохраняются финансовые проблемы страны.

Ожидается, что ЕС официально озвучит свои предложения по дополнительной помощи Украине во время саммита Украина-ЕС, который начнется 3 февраля в Киеве.

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Роман Бриль

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