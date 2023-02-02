Евросоюз готовит для Украины дополнительный пакет помощи на 400 млн евро
Европейский Союз объявит о дополнительном пакете помощи Украине в размере 400 млн евро для финансирования реформ. Об этом заявил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан, сообщает агентство Bloomberg.
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Также ЕС предложит продлить приостановку действия всех тарифов и мер торговой защиты в отношении украинского импорта.
Дополнительно Евросоюз приостановит принимать финансовые взносы Украины для участия в программах ЕС до тех пор, пока сохраняются финансовые проблемы страны.
Ожидается, что ЕС официально озвучит свои предложения по дополнительной помощи Украине во время саммита Украина-ЕС, который начнется 3 февраля в Киеве.
- 23 января 2023 года Боррель заявил, что помощь Евросоюза Украине не должна ограничиваться, время для осторожности прошло.
- 26 января в Bloomberg сообщили, что МВФ рассматривает предоставление Украине многолетнего пакета помощи в $16 млрд.
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