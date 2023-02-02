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Евросоюз готовит для Украины дополнительный пакет помощи на 400 млн евро

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 13:02
Евросоюз готовит для Украины дополнительный пакет помощи на 400 млн евро - Фото
Фото: depositphotos.com

Европейский Союз объявит о дополнительном пакете помощи Украине в размере 400 млн евро для финансирования реформ. Об этом заявил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан, сообщает агентство Bloomberg.   

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Также ЕС предложит продлить приостановку действия всех тарифов и мер торговой защиты в отношении украинского импорта.  

Дополнительно Евросоюз приостановит принимать финансовые взносы Украины для участия в программах ЕС до тех пор, пока сохраняются финансовые проблемы страны. 

Ожидается, что ЕС официально озвучит свои предложения по дополнительной помощи Украине во время саммита Украина-ЕС, который начнется 3 февраля в Киеве. 

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Роман Бриль
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