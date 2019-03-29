ЕС оштрафовал агентство Fitch на рекордную сумму

Европейское управление по ценным бумагам (ESMA) оштрафовало рейтинговое агентство Fitch на рекордные 5,1 млн евро за нарушения правил работы на финансовом рынке. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора Евросоюза.

С июня 2013 года по апрель 2018-го 20% Fitch принадлежало физическому лицу через компанию, расположенную во Франции. Вместе с тем акционер агентства был членом совета директор трех "дочек" Fitch.

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Регулятор обнаружил, что три "дочки" Fitch нарушили требования о конфликте интересов в ходе рейтинговых оценок, проведенных с 2013 по 2015 год в отношении компаний, в которых акционер Fitch являлся членом советов директоров.

В частности британской "дочке" Fitch ESMA выписала штраф в почти 3,2 млн евро, французской – 812 000 евро, испанской – 1,1 млн евро.

По информации Financial Times, речь идет о нарушениях при определении рейтинга французской розничной группы Casino Group. В 2013–2015 годах член совета директоров Casino Марк Ладре де Лашарьер через свою компанию Fimalac владел 20% Fitch.

В 2017 году Casino Group аннулировала свой рейтинг от Fitch, но группу по-прежнему оценивают агентства S&P и Moody’s.

В 2018 году Fimalac продала свою долю в Fitch за $2,8 млрд американской медиагруппе Hearst, которая теперь полностью владеет рейтинговым агентством.

Европейский регулятор ужесточил правила для кредитных рейтинговых агентств после финансового кризиса, отмечает газета.

Согласно правилам, вступившим в силу в 2013 году, любому акционеру с долей в рейтинговом агентстве более чем 10%, нельзя заседать в совете директоров любой компаний, рейтинг которой оценивается агентством.