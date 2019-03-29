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29.03.2019, 15:39

ЕС оштрафовал агентство Fitch на рекордную сумму

ЕС оштрафовал агентство Fitch на рекордную сумму

Европейское управление по ценным бумагам оштрафовала рейтинговое агентство на 5 млн евро

Европейское управление по ценным бумагам (ESMA) оштрафовало рейтинговое агентство Fitch на рекордные 5,1 млн евро за нарушения правил работы на финансовом рынке. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора Евросоюза.

С июня 2013 года по апрель 2018-го 20% Fitch принадлежало физическому лицу через компанию, расположенную во Франции. Вместе с тем акционер агентства был членом совета директор трех "дочек" Fitch.

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Регулятор обнаружил, что три "дочки" Fitch нарушили требования о конфликте интересов в ходе рейтинговых оценок, проведенных с 2013 по 2015 год в отношении компаний, в которых акционер Fitch являлся членом советов директоров.

В частности британской "дочке" Fitch ESMA выписала штраф в почти 3,2 млн евро, французской – 812 000 евро, испанской – 1,1 млн евро.

По информации Financial Times, речь идет о нарушениях при определении рейтинга французской розничной группы Casino Group. В 2013–2015 годах член совета директоров Casino Марк Ладре де Лашарьер через свою компанию Fimalac владел 20% Fitch.

В 2017 году Casino Group аннулировала свой рейтинг от Fitch, но группу по-прежнему оценивают агентства S&P и Moody’s.

В 2018 году Fimalac продала свою долю в Fitch за $2,8 млрд американской медиагруппе Hearst, которая теперь полностью владеет рейтинговым агентством.

Европейский регулятор ужесточил правила для кредитных рейтинговых агентств после финансового кризиса, отмечает газета.

Согласно правилам, вступившим в силу в 2013 году, любому акционеру с долей в рейтинговом агентстве более чем 10%, нельзя заседать в совете директоров любой компаний, рейтинг которой оценивается агентством.

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Теги: Fitch, финансовый рынок, esma
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