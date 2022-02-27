Евросоюз отключит ряд российских банков от SWIFT. Это заблокирует России экспорт и импорт

Европейский Союз вместе с США и другими западными партнерами планируют ввести дополнительные санкции против России, включая отключение ряда российских банков от межбанковской системы платежей SWIFT. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фонд дер Ляйен во время брифинга 27 февраля.

"Мы парализуем активы Центрального банка России. Это заморозит его транзакции. Мы также обязуемся обеспечить, чтобы определенное количество российских банков было изъято от SWIFT. Это остановит их работу по всему миру и фактически заблокирует российский экспорт и импорт", – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

По словам главы Еврокомиссии, западные партнеры Украины помешают России "использовать свой военный бюджет".

Министры иностранных дел ЕС обсудят пакет санкций вечером 27 февраля. Это уже четвертая встреча министров иностранных дел на этой неделе, отмечает агентство Reuters.

По данным агентства Bloomberg, ограничения союзников могут затронуть значительную часть валютных резервов России на общую сумму $643 млрд.

По мнению опрошенных Bloomberg экспертов, такие санкции могут привести к "опустошительным" последствиям и обвалу рубля.

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Богдан Заика

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