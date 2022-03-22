UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Евросоюз планирует создать фонд солидарности с Украиной

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 16:12
Евросоюз планирует создать фонд солидарности с Украиной - Фото
Фото: EPA

Европейский союз намерен создать фонд солидарности с Украиной. Об этом сообщило немецкое агентство dpa со ссылкой на проект итоговой декларации саммита ЕС, который должен пройти 24-25 мая.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Ввиду разрушений и огромных потерь, понесенных Украиной в результате российской военной агрессии, Европейский Союз обязывается поддерживать украинское правительство при восстановлении демократической Украины как в их непосредственных нуждах, так и после окончания российского вторжения", – говорится в документе.

Для наполнения фонда планируется организовать донорскую конференцию.

Во вторник во время дебатов в Бундестаге министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что страна поддержит создание широкой международной программы восстановления Украины.

"Наша солидарность с европейским соседом будет длиться долго. И именно поэтому нам нужен международный план Маршалла для Украины", – заявил Линднер.

Когда в Украине воцарится мир, "мы все равно будем там, чтобы поддерживать восстановление, работать ради хорошего будущего и пути к партнерству с ЕС", сказал он.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
план Маршалла для Украины война евросоюз
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 