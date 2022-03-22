Евросоюз планирует создать фонд солидарности с Украиной
Европейский союз намерен создать фонд солидарности с Украиной. Об этом сообщило немецкое агентство dpa со ссылкой на проект итоговой декларации саммита ЕС, который должен пройти 24-25 мая.
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"Ввиду разрушений и огромных потерь, понесенных Украиной в результате российской военной агрессии, Европейский Союз обязывается поддерживать украинское правительство при восстановлении демократической Украины как в их непосредственных нуждах, так и после окончания российского вторжения", – говорится в документе.
Для наполнения фонда планируется организовать донорскую конференцию.
Во вторник во время дебатов в Бундестаге министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что страна поддержит создание широкой международной программы восстановления Украины.
"Наша солидарность с европейским соседом будет длиться долго. И именно поэтому нам нужен международный план Маршалла для Украины", – заявил Линднер.
Когда в Украине воцарится мир, "мы все равно будем там, чтобы поддерживать восстановление, работать ради хорошего будущего и пути к партнерству с ЕС", сказал он.
- Глава Евросовета Шарль Мишель впервые предложил провести донорскую конференцию для Украины еще до начала широкомасштабной войны, 16 февраля.
- 18 марта заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что на базе Международного валютного фонда может быть создан специальный фонд для поддержки Украины.
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