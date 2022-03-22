Евросоюз планирует создать фонд солидарности с Украиной

Европейский союз намерен создать фонд солидарности с Украиной. Об этом сообщило немецкое агентство dpa со ссылкой на проект итоговой декларации саммита ЕС, который должен пройти 24-25 мая.

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"Ввиду разрушений и огромных потерь, понесенных Украиной в результате российской военной агрессии, Европейский Союз обязывается поддерживать украинское правительство при восстановлении демократической Украины как в их непосредственных нуждах, так и после окончания российского вторжения", – говорится в документе.

Для наполнения фонда планируется организовать донорскую конференцию.

Во вторник во время дебатов в Бундестаге министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что страна поддержит создание широкой международной программы восстановления Украины.

"Наша солидарность с европейским соседом будет длиться долго. И именно поэтому нам нужен международный план Маршалла для Украины", – заявил Линднер.

Когда в Украине воцарится мир, "мы все равно будем там, чтобы поддерживать восстановление, работать ради хорошего будущего и пути к партнерству с ЕС", сказал он.

Глава Евросовета Шарль Мишель впервые предложил провести донорскую конференцию для Украины еще до начала широкомасштабной войны, 16 февраля.

18 марта заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что на базе Международного валютного фонда может быть создан специальный фонд для поддержки Украины.

Андрей Водяный

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