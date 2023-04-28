UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Евросоюз продлит еще на год нулевые пошлины на украинский экспорт

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 12:20
Евросоюз продлит еще на год нулевые пошлины на украинский экспорт - Фото
Фото: depositphotos.com

Комитет Европарламента по международной торговле одобрил предложение Еврокомиссии продлить еще на один год режим приостановки импортных пошлин на украинский экспорт. Об этом сообщается на сайте Европарламента. 

Планируется, что за продолжение беспошлинного режима проголосуют все депутаты Европарламента на пленарном заседании 8-11 мая, и его одобрит Совет ЕС, после чего решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу на следующий день после публикации. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Приостановление пошлин распространяется на фрукты и овощи, в отношении которых до военного вторжения России действовала "система входных цен" (минимальный ценовой порог, выше которого 15 видов импортных свежих фруктов и овощей должны продаваться в ЕС). А также на сельскохозяйственную продукцию, на которую распространялись тарифные квоты.  

Экспортные украинские промышленные товары облагаются нулевой пошлиной с 1 января 2023 года в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной, поэтому они не включены в новое предложение о продлении нулевых пошлин. 

"Я решительно поддерживаю возобновление мер по либерализации торговли, которые в настоящее время помогают обеспечить стабильность торговли Украины в условиях жестокой войны, развязанной Россией. Эти меры имеют решающее значение для укрепления устойчивости Украины. Будущее Украины – в Европейском Союзе", – прокомментировала автор предложения о продолжении режима нулевых пошлин, постоянный докладчик Еврокомиссии по Украине Сандра Калниете. 

По информации Европейской бизнес ассоциации, отмена импортных пошлин Евросоюзом в прошлом году стала одним из трех наиболее значимых факторов положительного влияния на украинский инвестклимат в военном 2022 году.  

Украина является 15-м крупнейшим торговым партнером ЕС, на нее приходится около 1,2% от общего объема торговли ЕС. 

Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
европарламентторговля с ЕСбеспошлинный экспортеврокомиссияукраинский экспортимпортные тарифы
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 