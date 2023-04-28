Евросоюз продлит еще на год нулевые пошлины на украинский экспорт

Комитет Европарламента по международной торговле одобрил предложение Еврокомиссии продлить еще на один год режим приостановки импортных пошлин на украинский экспорт. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Планируется, что за продолжение беспошлинного режима проголосуют все депутаты Европарламента на пленарном заседании 8-11 мая, и его одобрит Совет ЕС, после чего решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу на следующий день после публикации.

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Приостановление пошлин распространяется на фрукты и овощи, в отношении которых до военного вторжения России действовала "система входных цен" (минимальный ценовой порог, выше которого 15 видов импортных свежих фруктов и овощей должны продаваться в ЕС). А также на сельскохозяйственную продукцию, на которую распространялись тарифные квоты.

Экспортные украинские промышленные товары облагаются нулевой пошлиной с 1 января 2023 года в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной, поэтому они не включены в новое предложение о продлении нулевых пошлин.

"Я решительно поддерживаю возобновление мер по либерализации торговли, которые в настоящее время помогают обеспечить стабильность торговли Украины в условиях жестокой войны, развязанной Россией. Эти меры имеют решающее значение для укрепления устойчивости Украины. Будущее Украины – в Европейском Союзе", – прокомментировала автор предложения о продолжении режима нулевых пошлин, постоянный докладчик Еврокомиссии по Украине Сандра Калниете.

По информации Европейской бизнес ассоциации, отмена импортных пошлин Евросоюзом в прошлом году стала одним из трех наиболее значимых факторов положительного влияния на украинский инвестклимат в военном 2022 году.

Украина является 15-м крупнейшим торговым партнером ЕС, на нее приходится около 1,2% от общего объема торговли ЕС.

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Роман Бриль

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