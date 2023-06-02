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Евросоюз сворачивает торговлю с Россией. Импорт и экспорт сократились в разы — Евростат

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 13:15
Евросоюз сворачивает торговлю с Россией. Импорт и экспорт сократились в разы — Евростат - Фото
Фото: depositphotos.com

Доля России в экспорте Евросоюза во все страны за пределы ЕС упала с 4% в феврале 2022 года до 1,8% в марте 2023 года. За тот же период доля импорта в ЕС из России снизилась с 9,5% до 1,9%. Об этом сообщает  Евростат. 

Дефицит торгового баланса ЕС с Россией, который достиг пика в 18,4 млрд евро в марте 2022 года, снизился до 6,1 млрд евро в декабре 2022 года и превратился в небольшой профицит в марте 2023 года на уровне 0,2 млрд евро.  

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Стоимость импорта из России упала с 22 млрд евро в марте 2022 года до 3,8 млрд евро в марте 2023 года, а стоимость экспорта ЕС в РФ за тот же период несколько увеличилась с 3,6 млрд евро до 4 млрд евро.  

Общий торговый баланс ЕС с Россией сильно коррелирует с балансом энергетических продуктов. Рост цен на энергоносители в 2021 и 2022 годах вызвал значительный дефицит торгового баланса ЕС. Однако ограничения на импорт и падение цен сократили дефицит торгового баланса, который в первом квартале 2023 года составил 5,6 млрд евро. 

В первом квартале 2023 года в балансе торговли энергоносителями между ЕС и Россией был зарегистрирован дефицит в размере 11,3 млрд евро, что свидетельствует о существенном отличии от дефицита, наблюдавшегося в первом квартале 2022 года в размере 43,9 млрд евро.  


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Роман Брыль
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