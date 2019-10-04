Евросоюз выделил Украине 12 млн евро на реформу госуправления

Европейский союз перевел на счет государственного бюджета Украины 12 млн евро на реформу государственного управления.

Как говорится в сообщении Представительства Евросоюза в Украине, этот платеж отвечает достижениям страны в реализации реформы госуправления, включая, например, введение более конкурентных и прозрачных процедур отбора госслужащих.



"ЕС продолжает оказывать поддержку реформе государственного управления в Украине, путем распространения знаний, лучших практик и выделения существенной финансовой поддержки", - отметил глава Представительства ЕС в Украине посол Матти Маасикас.

Отмечается, что программа бюджетной поддержки рассчитана на пять лет. Ее общий бюджет составляет 90 млн евро. Эта программа является частью комплексной помощи, которую ЕС оказывает реформе госуправления Украины. Она также включает техническую помощь правительственным учреждениям (всего 14 млн евро) и общую с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) поддержку Украинской архитектуры реформ (всего 27 млн евро).

Бюджетная поддержка ЕС обусловлена ​​прогрессом, которого достигло правительство Украины. "Текущий перевод следуют за двумя совершенными ранее на общую сумму 25 млн евро. Остальные два транша в размере 20 млн евро запланированы на 2020 и 2021 годы соответственно", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что они будут осуществлены, если правительство и будет продолжать реформы и выполнит "ряд особых условий, среди которых - принятие Закона об общей административной процедуре, который является основным законодательным актом для создания прозрачной и подотчетной системы управления".