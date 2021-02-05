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Фальшивые доллары премиум качества. СБУ задержала фальшивомонетчиков: фото

05.02.2021, 14:04
Фальшивые доллары премиум качества. СБУ задержала фальшивомонетчиков: фото - Фото
Клише для изготовления фальшивых долларов (Фото: пресс-служба СБУ)

Служба безопасности Украины задержала в Киевской области организаторов и участников международной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом крупных сумм поддельных долларов. Фальшивые деньги не идентифицировались как подделка устройством для проверки денег, сообщает СБУ. 

В состав группы входило 5 жителей из разных регионов Украины, а также несколько иностранцев. Готовые фальшивые банкноты дельцы сбывали по в 50% от номинальной стоимости. Клиентов участники группировки подыскивали через личные связи.

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Во время 17 обысков у фигурантов обнаружили $25 000 фальшивых долларов, клише и оборудование для их изготовления, огнестрельное оружие и крупные суммы денег.

На данном этапе решается вопрос о сообщение пяти задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины и избрания судом меры пресечения.

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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Роман Брыль
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Служба безопасности Украины фальшивые деньги фальшивомонетчики

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