Фальшивые доллары премиум качества. СБУ задержала фальшивомонетчиков: фото

Служба безопасности Украины задержала в Киевской области организаторов и участников международной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом крупных сумм поддельных долларов. Фальшивые деньги не идентифицировались как подделка устройством для проверки денег, сообщает СБУ.

В состав группы входило 5 жителей из разных регионов Украины, а также несколько иностранцев. Готовые фальшивые банкноты дельцы сбывали по в 50% от номинальной стоимости. Клиентов участники группировки подыскивали через личные связи.

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Во время 17 обысков у фигурантов обнаружили $25 000 фальшивых долларов, клише и оборудование для их изготовления, огнестрельное оружие и крупные суммы денег.

На данном этапе решается вопрос о сообщение пяти задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины и избрания судом меры пресечения.

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

17 июля 2017 года В Тернопольской области сотрудники СБУ разоблачили группу фальшивомонетчиков, которая изготовляла и сбывала фальшивые доллары номиналом $100 и $50. Фальшивомонетчики печатали доллары в промышленных масштабах с использованием оборудования полиграфкомбината во Львове: фото.

6 сентября 2019 года Киевские полицейские перекрыли канал сбыта фальшивых купюр евро, которые завозились из Турции: фото.

24 декабря 2020 года СБУ разоблачила организованную группировку, которая специализировалась на сбыте крупных сумм фальшивых денег в национальной и иностранной валютах в Киевской области.

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Роман Брыль

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