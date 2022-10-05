Фандрейзинговая платформа United24 собрала за пять месяцев $200 млн
Фандрейзинговая платформа United24 собрала благотворительных взносов на сумму около $200 млн или около 7,2 млрд грн за пять месяцев. Об этом сообщает пресс-служба United24.
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За время работы платформы удалось приобрести около 1000 дронов для Вооруженных Сил Украины и тысячи единиц медицинского оборудования.
В частности, в United24 отчитались, что в сентябре на фронт передали первые 20 дронов Warmate, приобретенных в рамках сбора Monobank.
В сентябре к платформе присоединились в роли послов обладатель премии "Оскар", "Эмми" и "Грэмми" Барбра Стрейзанд и исполнитель роли Люка Скайвокера в "Звездных войнах" Марк Хэмилл.
Наибольший взнос в сентябре осуществил благотворительный фонд Pfizer в размере 5 000 000$ на медицинскую помощь Украине. Также в прошлом месяце Мировой Конгресс Украинцев направил в фонд $600 000 на Армию дронов для ВСУ.
Президент Зеленский также отметил результаты работы платформы United24 за последние пять месяцев и призвал продолжать усиливать внимание мира к потребностям защиты Украины.
- 4 августа было объявлено, что ВСУ получат вертолет Ми-2АМ-1 для эвакуации раненых, купленный на средства, собранные глобальной инициативой United24.
- 17 сентября платформа United24 проанализировала полученные от международных доноров 68 000 взносов в поддержку Украины на сумму $3 962 956. В топ-10 стран-доноров вошли США, Германия, Франция, Украина, Великобритания, Канада, Австралия, Швеция, Швейцария и Ирландия.
- 29 сентября звезда классической кинотрилогии "Звездные войны" Марк Хэмилл, исполнитель роли Люка Скайуокера, стал амбассадором фандрейзинговой платформы United24.
- 4 августа импортер BMW присоединился к платформе United24.
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