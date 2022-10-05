Фандрейзинговая платформа United24 собрала за пять месяцев $200 млн

Фандрейзинговая платформа United24 собрала благотворительных взносов на сумму около $200 млн или около 7,2 млрд грн за пять месяцев. Об этом сообщает пресс-служба United24.

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За время работы платформы удалось приобрести около 1000 дронов для Вооруженных Сил Украины и тысячи единиц медицинского оборудования.

В частности, в United24 отчитались, что в сентябре на фронт передали первые 20 дронов Warmate, приобретенных в рамках сбора Monobank.

В сентябре к платформе присоединились в роли послов обладатель премии "Оскар", "Эмми" и "Грэмми" Барбра Стрейзанд и исполнитель роли Люка Скайвокера в "Звездных войнах" Марк Хэмилл.

Наибольший взнос в сентябре осуществил благотворительный фонд Pfizer в размере 5 000 000$ на медицинскую помощь Украине. Также в прошлом месяце Мировой Конгресс Украинцев направил в фонд $600 000 на Армию дронов для ВСУ.

Президент Зеленский также отметил результаты работы платформы United24 за последние пять месяцев и призвал продолжать усиливать внимание мира к потребностям защиты Украины.

Наталія Фреїк

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