UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Фандрейзинговая платформа United24 собрала за пять месяцев $200 млн

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 19:24
Фандрейзинговая платформа United24 собрала за пять месяцев $200 млн - Фото
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Фандрейзинговая платформа United24 собрала благотворительных взносов на сумму около $200 млн или около 7,2 млрд грн за пять месяцев. Об этом сообщает пресс-служба United24.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

За время работы платформы удалось приобрести около 1000 дронов для Вооруженных Сил Украины и тысячи единиц медицинского оборудования.

В частности, в United24 отчитались, что в сентябре на фронт передали первые 20 дронов Warmate, приобретенных в рамках сбора Monobank.

В сентябре к платформе  присоединились в роли послов обладатель премии "Оскар", "Эмми" и "Грэмми" Барбра Стрейзанд и исполнитель роли Люка Скайвокера в "Звездных войнах" Марк Хэмилл.

Наибольший взнос в сентябре осуществил благотворительный фонд Pfizer в размере 5 000 000$ на медицинскую помощь Украине. Также в прошлом месяце Мировой Конгресс Украинцев направил в фонд $600 000 на Армию дронов для ВСУ.

Президент Зеленский также отметил результаты работы платформы United24 за последние пять месяцев и призвал продолжать усиливать внимание мира к потребностям защиты Украины.

Наталія Фреїк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война финансовая помощь United24
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 