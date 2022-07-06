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Фармак и Укрзалізниця получат около $300 млн кредитов от ЕБРР и Всемирного банка

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 12:39
Фармак и Укрзалізниця получат около $300 млн кредитов от ЕБРР и Всемирного банка - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Еврокомиссия разрешила Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) предоставить кредиты на поддержку производства лекарств и железнодорожных перевозок в Украине. Об этом сообщается на сайте Еврокомисии.  

В частности, кредит в 50 млн евро получит Укрзалізниця и 20 млн евро – компания Фармак.  

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"ЕБРР может предоставлять средства для поддержки ликвидности Укрзалізниці и главного фармацевтического производителя Украины под наши гарантии. Эта поддержка поможет украинцам сохранить доступ к жизненно важным услугам во время войны", – прокомментировал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. 

Дополнительно, Укрзалізниця договорилась со Всемирным банком о кредите в $200 млн.  

"Возвращаюсь с конференции Ukraine Recovery Conference 2022 в Лугано с хорошей новостью для УЗ. Предварительно договорились с Всемирным Банком о $200 млн финансирования наших проектов по развитию пропускной способности экспорта зерна", – сообщил глава правления УЗ Александр Камышин. 

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Роман Брыль
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ЕБРР Валдис Домбровскис еврокомиссия Всемирный банк кредиты александр камышин
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