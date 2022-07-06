Фармак и Укрзалізниця получат около $300 млн кредитов от ЕБРР и Всемирного банка

Еврокомиссия разрешила Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) предоставить кредиты на поддержку производства лекарств и железнодорожных перевозок в Украине. Об этом сообщается на сайте Еврокомисии.

В частности, кредит в 50 млн евро получит Укрзалізниця и 20 млн евро – компания Фармак.

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"ЕБРР может предоставлять средства для поддержки ликвидности Укрзалізниці и главного фармацевтического производителя Украины под наши гарантии. Эта поддержка поможет украинцам сохранить доступ к жизненно важным услугам во время войны", – прокомментировал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Дополнительно, Укрзалізниця договорилась со Всемирным банком о кредите в $200 млн.

"Возвращаюсь с конференции Ukraine Recovery Conference 2022 в Лугано с хорошей новостью для УЗ. Предварительно договорились с Всемирным Банком о $200 млн финансирования наших проектов по развитию пропускной способности экспорта зерна", – сообщил глава правления УЗ Александр Камышин.

Объем финансирования госбюджета международными партерами составил 322,5 млрд грн за период 24 февраля — 05 июля.

29 июня В Укрзалізниці заявили, что принципиально не будут повышать цены на пассажирские билеты.

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Роман Брыль

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