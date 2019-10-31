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Федрезерв США снизил базовую ставку третий раз за год

Федрезерв США снизил базовую ставку третий раз за год
31.10.2019, 11:10

ФРС снизила ключевую ставку и сигнализировала о паузе в цикле сокращений

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила стоимость заимствований по итогам завершившегося в среду заседания в третий раз за год с намерением помочь США пережить глобальную торговую войну, не сползая в рецессию.

Как сообщает Reuters, снизив на четверть процентного пункта ключевую ставку до целевого диапазона 1,50-1,75%, ФРС в своем программном заявлении более не упоминает, что "будет действовать надлежащим образом" для поддержания экономического роста - формулировка, которая была признаком будущего снижения ставок.

Вместо этого ФРС заявила, что будет "отслеживать последствия поступающей информации для экономического прогноза, поскольку она оценивает правильное направление" для изменения ставки, - менее решительное высказывание.

Решение о снижении ставки было принято 8 голосами против 2.

ФРС заявила, что приняла решение "в свете последствий глобальных изменений для экономического прогноза, а также ослабления инфляционного давления". В заявлении ФРС говорится, что рынок труда остается сильным, экономическая активность растет умеренными темпами, инвестиции в бизнес и экспорт по-прежнему "слабые".

ФРС - частная акционерная компания с особым статусом акций. Она представляет собой независимый орган в правительстве США, на который возложены функции центрального банка. Воздействуя на процентные ставки в экономике, ФРС может влиять на ее ключевые параметры. Так, снижение процентных ставок побуждает потребителей брать кредиты и расходовать полученные средства. Если же люди расходуют безудержно, и экономика перегрета, ФРС может увеличить ставки. Снижение или повышение - значимый фактор не только для экономики США, но и для мировых финансовых рынков. Это связано с тем, что доллар США является основной мировой резервной валютой.
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ФРС ключевая ставка
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