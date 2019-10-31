Федрезерв США снизил базовую ставку третий раз за год

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила стоимость заимствований по итогам завершившегося в среду заседания в третий раз за год с намерением помочь США пережить глобальную торговую войну, не сползая в рецессию.
Как сообщает Reuters, снизив на четверть процентного пункта ключевую ставку до целевого диапазона 1,50-1,75%, ФРС в своем программном заявлении более не упоминает, что "будет действовать надлежащим образом" для поддержания экономического роста - формулировка, которая была признаком будущего снижения ставок.
Вместо этого ФРС заявила, что будет "отслеживать последствия поступающей информации для экономического прогноза, поскольку она оценивает правильное направление" для изменения ставки, - менее решительное высказывание.
Решение о снижении ставки было принято 8 голосами против 2.
ФРС заявила, что приняла решение "в свете последствий глобальных изменений для экономического прогноза, а также ослабления инфляционного давления". В заявлении ФРС говорится, что рынок труда остается сильным, экономическая активность растет умеренными темпами, инвестиции в бизнес и экспорт по-прежнему "слабые".