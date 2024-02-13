Финальное голосование. Сенат США поддержал $60 млрд для Украины

Фото: United States government work

Сенат США во вторник, 13 февраля, в финальном голосовании поддержал законопроект об иностранном финансировании, который предусматривает $60,06 млрд в поддержку Украины, в том числе $7,85 млрд на прямую бюджетную помощь.

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Результаты голосования – 70 "за", 29 "против".

После Сената законопроект еще должна утвердить Палата представителей. Ее спикер вчера дал понять, что Палата не согласится с законопроектом Сената , потому что он не урегулирует вопрос границы США.

Лидер демократов в сенате Чак Шумер после голосования выразил уверенность, что Палата представителей уверенно поддержит законопроект, если его поставят на голосование.

Общее распределение помощи Украины в законопроекте об иностранном финансировании перед голосованием приводила глава посольства в США Оксана Маркарова.

Оборонные расходы $50,43 млрд, из которых:

→ $48,4 млрд – Министерству обороны США на дальнейшую поддержку Украины в ее борьбе с Россией до 31 декабря 2024 года включительно, а именно:

→ $19,85 млрд – на пополнение американских военных вооружений и техники, предоставленных Украине из запасов Министерства обороны США;

→ $13,8 млрд – на перевооружение Украины путем закупки оружия и боеприпасов у оборонно-промышленной базы США;

→ $14,8 млрд – на военную подготовку, обмен разведданными, усиление присутствия в зоне ответственности Европейского командования и другие меры поддержки.

→ $8 млн для Генерального инспектора Министерства обороны для продолжения надзора за помощью Украине со стороны США.

→ $1,6 млрд для внешнего военного финансирования (FMF) для удовлетворения потребностей Украины и других региональных партнеров в противовоздушной обороне, артиллерии, морской безопасности, техническом обслуживании и поддержке;

→ $300 млн на помощь Украине в защите ее границ и продвижении верховенства права;

→ ️ $100 млн на поддержку программ по разминированию, борьбе с терроризмом и нераспространению оружия массового поражения.

Экономическая / финансовая / гражданская и ядерная безопасность – $9,654 млрд, включая:

→ $7,85 млрд на прямую бюджетную поддержку Украины;

→ $1,58 млрд на развитие самодостаточной украинской экономики в приоритетных секторах, таких как транспорт и энергетика, а также развитие частного сектора;

→ $25 млн Офиса переходных инициатив USAID для поддержки усилий по восстановлению и повышению устойчивости в Молдове и на украинских территориях, отвоеванных у России;

→ $️50 млн для реагирования на ситуацию в сфере глобальной продовольственной безопасности, в частности, вследствие вторжения России в Украину;

→ $️149 млн Национальной администрации по ядерной безопасности США.

Гуманитарная помощь, в частности:

→ $️2,3 млрд Министерству здравоохранения и социальных служб США на помощь новоприбывшим беженцам, в том числе для предоставления украинцам, получившим гуманитарный пароль в 2024 финансовом году тех же преимуществ, что получили украинцы по гуманитарному паролю в 2022 и 2023 финансовых годах;

→ $9,2 млрд на поддержку глобальных усилий по оказанию гуманитарной помощи через Государственный департамент и USAID путем предоставления чрезвычайной продовольственной помощи, жилья и базовых услуг населению, которое испытывает последствия сложных и длительных кризисов, в частности в Украине, Газе и на Западном берегу реки Иордан, в Восточной Африке, Южной Азии и других регионах мира. В соответствии с бюджетными правилами США, гуманитарные средства не расписываются в бюджете и будут выделяться на нужды.

→ $299 млн Государственному департаменту США и USAID на поддержку защиты дипломатических объектов США в Украине и Израиле, а также других объектов, находящихся в зоне риска; кроме того, на предоставление услуг американским гражданам, нуждающимся в помощи за рубежом;

→ $25 млн для офисов Генеральных инспекторов Государственного департамента США и USAID по надзору за дополнительным финансированием.

Рассмотрение этого вопроса длилось с 8 февраля.