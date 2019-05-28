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28.05.2019, 15:08

Финансовая отчетность по-новому. Что нужно знать

Финансовая отчетность по-новому. Что нужно знать

НКЦБФР сообщила о начале функционирования Системы финансовой отчетности в формате XBRL

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку запускает Систему финансовой отчетности (СФО) в формате XBRL.

Как сообщает пресс-служба регулятора, с 18 июня начнет работу соответствующий программный комплекс и специализированный веб-сайт frs.gov.ua, на котором будет размещена базовая информацию для пользователей СФО.

Предприятиям, которые составляют финансовую отчетность по международным стандартам, необходима регистрация в СФО.

НКЦБФР призывает субъектов отчетности уже сегодня начать подготовку к раскрытию информации в новом формате во избежание возможных ошибок после того, как формат XBRL станет обязательным для представления годовой финансовой отчетности, начиная с 1 января 2020 года.

НКЦБФР настаивает на необходимости всем пользователям системы до 7 июня предоставить информацию для создания учетных записей в виде электронного документа.

Как пояснил член НКЦБФР Александр Панченко, основными преимуществами Системы финансовой отчетности является доступ всех заинтересованных пользователей к единой, достоверной и качественной финансовой отчетности, составленной по международным стандартам.

"Украинский бизнес, в частности, станет более открытым и понятным потенциальным инвесторам. Аналитики мировых инвестиционных компаний, международные эксперты смогут делать более обоснованные и точные анализы текущей ситуации и прогнозы развития как отдельных украинских компаний, так и национальной экономики в целом", - заявил он.

XBRL (англ. eXtensible Business Reporting Language - "расширяемый язык деловой отчетности") - открытый стандарт обмена бизнес-информацией. В западных странах он является общепризнанным стандартом для представления финансовой отчетности по МСФО и GAAP США в электронном виде. Основные преимущества XBRL: автоматический ввод данных без повторной трансформации; скорость и автоматическое составление отчета, в том числе консолидированного; сокращение времени принятия решений; увеличение эффективности и экономия в процессах надзора.

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Теги: финансовая отчетность, XBRL
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