Финансовые рынки резко выросли после заявления России об отводе войск
Российские и украинские государственные облигации резко подорожали, после сообщения, что Россия отводит часть войск от границы с Украиной. Об этом сообщает Reuters.
Также улучшили свои показатели российские финансовые рынки.
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Индекс Мосбиржи прибавил 3,8%, впервые с 10 февраля превысив отметку 3600 пунктов. Долларовый индекс РТС поднимался более чем на 5%, до 1509,9 пункта.
После сообщения о постепенном выводе военных курс доллара на бирже резко упалк и составил ₽75,6, что более чем на рубль ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Совместные учения России и Беларуси должны завершиться в воскресенье. Канцлер Германии Олаф Шольц 15 февраля прилетел в Москву для переговоров в Кремле с президентом Владимиром Путиным.
- 11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вторжение РФ в Украину может начаться в любой момент, даже во время Олимпиады.
- 14 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров предложил президенту России Владимиру Путину продолжать переговоры с НАТО и США, тот ответил – "хорошо".
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поверит в то, что Россия движется к деэскалации ситуации, только в том случае, если Украина сама увидит, что российские войска отводятся.
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