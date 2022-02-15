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Финансовые рынки резко выросли после заявления России об отводе войск

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2022, 15:55
Финансовые рынки резко выросли после заявления России об отводе войск - Фото
Фото: depositphotos.com

Российские и украинские государственные облигации резко подорожали, после сообщения, что Россия отводит часть войск от границы с Украиной. Об этом сообщает Reuters.

Также улучшили свои показатели российские финансовые рынки.

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Индекс Мосбиржи прибавил 3,8%, впервые с 10 февраля превысив отметку 3600 пунктов. Долларовый индекс РТС поднимался более чем на 5%, до 1509,9 пункта.

После сообщения о постепенном выводе военных курс доллара на бирже резко упалк и составил ₽75,6, что более чем на рубль ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Совместные учения России и Беларуси должны завершиться в воскресенье. Канцлер Германии Олаф Шольц 15 февраля прилетел в Москву для переговоров в Кремле с президентом Владимиром Путиным.

Читайте также: Угроза вторжения. Байден и Джонсон видят ключевое окно для дипломатии и отступления России

Наталия Софиенко
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