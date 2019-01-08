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08.01.2019, 16:51

Финкомпании вывели из Британии более $1 трлн из-за Brexit

Финкомпании вывели из Британии более $1 трлн из-за Brexit

Аналитики EY считают, что фактические значения будут в итоге выше

Банки и финансовые компании в связи с Brexit вывели активы из Великобритании в другие страны Евросоюза на сумму 800 млрд фунтов стерлингов (более $1 трлн). Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные аудиторской компании Ernst&Young (EY).

Эта цифра - 10% от общих активов банковского сектора страны. В EY отмечают, что проанализировали только публичные заявления участников рынка, а фактические значения будут существенно выше.

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По состоянию на конец ноября 2018 года 36% изученных аудиторской компанией учреждений заявили о планах перенести часть операций из Лондона в другие европейские столицы. Многие уже открыли офисы в других странах ЕC, чтобы защитить свои региональные операции после Brexit. Компании, в частности Deutsche Bank, Goldman Sachs, Citi, уже создали около 2000 новых рабочих мест за пределами Лондона. 

Отмечается, что самыми популярными направлениями для вывода активов и сотрудников являются Дублин, Люксембург, Франкфурт и Париж.

Голосование парламента по выходу Британии из ЕС запланировано на 15 января.

Ранее сообщалось, что Великобритания расширит сотрудничество с Украиной после Brexit. В 2019 году страны начнут переговоры о зоне свободной торговли.

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Теги: Великобритания, brexit
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