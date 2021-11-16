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Fintech-компании в лидерах по привлечению венчурного капитала. KPMG – о трендах в Европе

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16.11.2021, 19:23
Fintech-компании в лидерах по привлечению венчурного капитала. KPMG – о трендах в Европе - Фото
Фото: depositphotos.com

Инвестиции венчурного капитала в Европе в третьем квартале 2021 года не достигли рекордного объема, зафиксированного во втором квартале, однако остаются стабильно высокими. В fintech секторе ожидается рост количества M&A сделок в течение следующих кварталов. Об этом говорится в исследовании KPMG Venture pulse Q3 2021, сообщает KPMG Украина.

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Финансовые технологии продолжают привлекать значительные объемы инвестиций в большинстве стран Европы. Fintech-компании, учитывая их потребность активно развиваться и получать экономию от масштаба, чтобы конкурировать с традиционными банками и страховыми компаниями, вероятно, будут и дальше увеличивать активность в сфере операций слияний и поглощений в течение следующих нескольких кварталов.

Среди стран, значительно увеличивших объем инвестиций в ІІІ квартале, больше всего отличаются:

- Великобритания – компания Revolut продемонстрировала рост на $800 млн, MarketFinance – на $413 млн, Rapyd – на $300 млн;
Швейцария – компания TradePlus24 увеличила инвестиции на $225 млн, Quantus, Holdings Strategies – на $553 млн;
Германия – Solarisbank – на $224 млн.

Также, учитывая значительное количество компаний, занимающихся доставкой продуктов, вскоре этот сектор может стать насыщенным. Это может привести к быстрой консолидации отрасли, поскольку компании стремятся расти и завоевывать долю рынка.

Основные регионы и тенденции

Германия. Инвестиции венчурного капитала сохранились в третьем квартале 2021 года благодаря привлечению $950 млн от продуктовой компании Grover и более $100 млн – от ряда других компаний. В том числе это компания Contentful, предприятие по космическим технологиям Isar Aerospace, EdTech – сектор, предусматривающий использование в образовательном секторе технологий, и зеленая энергетическая компания Enpal. Фокус инвесторов был нацелен с одной стороны на компании, становящиеся лидерами рынка, с другой на работающие в секторах, которые будут расти в будущем.

Скандинавия. Объем общих инвестиций снизился по сравнению со ІІ кварталом. Хотя Швеция традиционно является регионом крупнейших венчурных соглашений, компании в Норвегии и Дании находились в центре внимания в третьем квартале 2021 года. В Дании цифровой банк Lunar привлек $250 млн, а платформа управления затратами малого и среднего бизнеса Pleo – $150 млн. В Норвегии платформа электронной коммерции для печати и доставки Gelato привлекла $250 млн. Таким образом, все три компании получили статус "единорога".

Ирландия. Инвестиции венчурного капитала оставались значительными, при этом инвесторы продолжают проявлять интерес к секторам здравоохранения и биотехнологиям. В третьем квартале 2021 года компания Stripe объявила, что создаст сотни инженерных рабочих мест в Ирландии в течение следующих трех лет. Ожидается, что в четвертом квартале 2021 года fintech, здравоохранение и биотехнологии будут оставаться наиболее привлекательными для инвестиций.

Поскольку конференция по изменению климата COP26 состоится в Глазго в четвертом квартале 2021 года, ожидается, что решения относительно устойчивого роста, "зеленых" и климатических технологий останутся в центре внимания венчурных инвесторов в Европе. В четвертом квартале 2021 года секторы, которые не были приоритетными во время пандемии, также могут получить новые инвестиции.

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Юрий Тарасовский
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fintech KPMG венчурные инвестиции
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