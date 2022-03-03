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Fitch понизил долгосрочный рейтинг дефолта РФ до уровня "B"

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 02:04
Fitch понизил долгосрочный рейтинг дефолта РФ до уровня
Фото: depositphotos.com

Международное рейтинговое агентство Fitch Rating понизило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте до уровня "B" с "BBB". Агентство поместило Россию в негативный список Rating Watch Negative (RWN). Об этом говорится в пресс-релизе агентства за 2 марта.

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Согласно отчету Fitch, международные санкции в ответ на военное вторжение России в Украину повысили риски для макрофинансовой стабильности и представляют собой "огромный шок" для основных принципов кредитоспособности России и могут подорвать ее готовность обслуживать государственный долг.

В отчете оценили влияния санкций на экономику России. Отмечается, что объявленные США и ЕС санкции, которые запрещают любые операции с Центральным банком России (ЦБР), окажут гораздо большее влияние на основные показатели кредитоспособности России, чем любые предыдущие санкции. 

"Санкции могут сделать большую часть международных резервов России непригодной для валютных интервенций, а активы значительной части могут быть заморожены", – пишет агентство.

По состоянию на конец июня 2021 года, 32% валютных резервов России номинированы в евро и 16% в долларах США, и более половины находятся в странах, участвующих в санкциях. 

Влияние уже существующих санкций будет зависеть от того, в какой степени платежи в иностранной валюте могут быть перенаправлены через другие российские банки.

Агентство также оценивает, что объявленные санкции и резкое снижение курса рубля будут способствовать усилению макроэкономической волатильности и заметно повысят риск широкомасштабной утраты доверия внутри страны, что спровоцирует отток банковских депозитов и долларизацию. 

Банковские депозиты в иностранной валюте составляют около $200 млрд или 25% от общего объема депозитов, и их отток будет представлять больший риск для стабильности системы, учитывая способность ЦБ РФ поддерживать банки с рублевой ликвидностью. 

Санкции также заметно ослабят потенциал роста ВВП России по сравнению с предыдущей оценкой Fitch в 1,6%, отчасти за счет ограничения возможности расчетов по торговым платежам.При этом 55% российского экспорта номинировано в долларах США и 29% в евро.

Кроме того, Европа будут искать замену импорта из России, особенно в энергетическом секторе, на который в 2021 году приходилось $241 млрд или 44% экспорта России, сообщает агентство.

Fitch может пересмотреть свой прогноз 27 мая 2022 года.

  • Санкции ЕС и США включают запрет Сбербанку на проведение операций в долларах, замораживание активов ВТБ путем и исключение из платежной системы SWIFT семи российских банков.

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Наталия Фреик
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