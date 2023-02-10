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Fitch предварительно подсчитал страховые убытки от землетрясений в Турции и Сирии

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 17:10
Fitch предварительно подсчитал страховые убытки от землетрясений в Турции и Сирии - Фото
Разрушения от землетрясения в Турции (Фото - EPA)

Убытки, подлежащие страхованию, в результате землетрясений в Турции и Сирии, вероятно, превысят $2 млрд и могут достигнуть $4 млрд или более. Такой предварительный прогноз сделало агентство Fitch.

"Однако застрахованный ущерб может быть намного ниже, возможно, около $1 млрд из-за низкого страхового покрытия в пострадавших регионах", – говорится в прогнозе.

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Также отмечается, что подавляющее большинство застрахованных убытков будет возмещено перестрахованием, но переданная сумма, вероятно, будет незначительной в контексте глобального рынка перестрахования, что не будет иметь последствий для рейтингов перестраховщиков.

Что касается страховых выплат в Турции, то фонд страхования от катастроф был создан после землетрясения в турецком Измите в 1999 году для покрытия ущерба, нанесенного землетрясением жилым домам в городах. Однако он не покрывает человеческие потери, претензии к ответственности или косвенные убытки, такие как прерывание деятельности.

Кроме того, страхование от землетрясений является технически обязательным в Турции, но очень часто не выполняется на практике. Как следствие, многие жилые дома не застрахованы, особенно во многих пострадавших районах, где семьи имеют низкие доходы.

  • Число жертв мощного землетрясения на Ближнем Востоке продолжает расти. 9 февраля власти Турции озвучили новые данные о погибших – по меньшей мере 17 406 человек.
Наталія Софієнко
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страхование Турция
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