Fitch предварительно подсчитал страховые убытки от землетрясений в Турции и Сирии

Убытки, подлежащие страхованию, в результате землетрясений в Турции и Сирии, вероятно, превысят $2 млрд и могут достигнуть $4 млрд или более. Такой предварительный прогноз сделало агентство Fitch.

"Однако застрахованный ущерб может быть намного ниже, возможно, около $1 млрд из-за низкого страхового покрытия в пострадавших регионах", – говорится в прогнозе.

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Также отмечается, что подавляющее большинство застрахованных убытков будет возмещено перестрахованием, но переданная сумма, вероятно, будет незначительной в контексте глобального рынка перестрахования, что не будет иметь последствий для рейтингов перестраховщиков.

Что касается страховых выплат в Турции, то фонд страхования от катастроф был создан после землетрясения в турецком Измите в 1999 году для покрытия ущерба, нанесенного землетрясением жилым домам в городах. Однако он не покрывает человеческие потери, претензии к ответственности или косвенные убытки, такие как прерывание деятельности.

Кроме того, страхование от землетрясений является технически обязательным в Турции, но очень часто не выполняется на практике. Как следствие, многие жилые дома не застрахованы, особенно во многих пострадавших районах, где семьи имеют низкие доходы.

Число жертв мощного землетрясения на Ближнем Востоке продолжает расти. 9 февраля власти Турции озвучили новые данные о погибших – по меньшей мере 17 406 человек.

Наталія Софієнко

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