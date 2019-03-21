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21.03.2019, 17:36

Fitch резко ухудшил прогноз роста мировой экономики

Fitch резко ухудшил прогноз роста мировой экономики

Рейтинговое агентство Fitch ухудшило свои прогнозы роста мировой экономики в 2019 году с 3,1% до 2,8%

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило свои прогнозы роста мировой экономики в 2019 году  с 3,1% до 2,8%, а в 2020 года - с 2,9% до 2,8%. 

"Снижение темпов роста на 0,4 п.п., которое мы ожидаем в период между 2018 и 2019 годами, будет самым большим ежегодным снижением глобального роста с 2012 года. Кроме того, из 20 стран, охваченных глобальным экономическим прогнозом, мы понизили наши прогнозы роста на 2019 год для 15 из них", - говорится в сообщении.

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В Fitch отмечают, что тяжелее всего будет странам еврозоны. Кроме того, стали более очевидны свидетельства замедления экономического роста в Китае. Замедлилась и активность на других развивающихся рынках. Согласно данным Fitch, ключевым фактором замедления торговли стал слабый внутренний спрос в развивающихся странах.

Несмотря на значительное  ухудшение перспектив роста мировой экономики значительно ухудшились с момента последнего прогноза Fitch Ratings в декабре 2018 года, но речь не идет о наступлении глобальной рецессии, говорится в сообщении Fitch.

Но несмотря на то, что перспективы роста мировой экономики значительно ухудшились с момента последнего прогноза Fitch Ratings в декабре 2018 года, речь не идет о наступлении глобальной рецессии, подчеркивают в агентстве.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины на уровне B- со стабильным прогнозом.

Ранее Fitch спрогнозировал отношения Украины с МВФ после выборов. 

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Теги: мировая экономика, Fitch
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