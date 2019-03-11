Fitch подтвердил долгосрочный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины на уровне B- со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе, опубликованном на его сайте.

Рейтинг Fitch отражает слабую внешнюю ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании, обусловленные выплатами по государственному внешнему долгу, слабый банковский сектор, а также институциональные ограничения и политические риски.

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В Fitch подчеркнули, что своевременное выполнение условия новой программы МВФ имеет ключевое значение для получения внешнего финансирования, поддержки макроэкономической стабильности и смягчения существующих уязвимостей Украины.

По оценке агентства, в 2019-2020 годах потребности Украины во внешнем финансировании будут высокими. На обслуживание внешнего госдолга в этом году пойдет $4,3 млрд, на погашение - $1,7 млрд. В 2020-2021 годах на погашение внешних долгов Украина направит примерно по $2,4 млрд, добавили в Fitch Ratings.

По данным Минфина, в этом году Украина должна выплатить по госдолгу 417 млрд грн ($14,2 млрд).

В конце января 2019 года Минфин утвердил программу управления госдолгом на текущий год.

Ранее сообщалось, что 5 марта в Киев приехала миссия МВФ, чтобы оценить прогресс Украины в выполнении своих обязательств в рамках программы stand-by на $3,9 млрд.