Fitch сочтет дефолтом купонные выплаты России по облигациям в рублях

Рейтинговое агентство Fitch сочтет дефолтом купонные выплаты России по евробондам в рублях. Об этом говорится в сообщении агентства, пишет Reuters.

"Оплата в местной валюте российских купонов еврооблигаций, подлежащих уплате 16 марта, будет считаться суверенным дефолтом по истечении 30-дневного льготного периода", – говорится в сообщении Fitch.

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В случае выплаты в рублях рейтинги соответствующего выпуска будут понижены до D.

А долгосрочный рейтинг дефолта эмитента РA в иностранной валюте – до RD (ограниченный дефолт), если купонные выплаты не будут произведены в долларах до конца 30-дневного льготного периода.

В среду, 16 марта, Россия должна выплатить $117 млн по своим еврооблигациям. Министр финансов РФ Антон Силуанов накануне сообщил, что Россия подготовила платежное поручение на выплату купона, но если зарубежные банки не смогут ее провести из-за заморозки международных резервов Центробанка РФ, страна расплатится в рублях.

Платеж в рублях по кредиту в долларах запустит серию дефолтов на $150 млрд.

Внешний долг России в облигациях – $39,9 млрд. Следующие по значимости – валютные долги Газпрома (более $25 млрд), РЖД, Московского кредитного банка, ВЭБ, Норникеля, Сибура, Сбербанка, ЛУКОЙЛа.

Если Россия не выполнит свои обязательства, то технически существует 30-дневный льготный период до 15 апреля, в течение которого она может передумать и заплатить в долларах.

6 марта Moody's присвоило России преддефолтный рейтинг Ca. Падение ВВП РФ в 2022 году ожидается на уровне 7%.

8 марта Fitch Ratings снизил долгосрочный рейтинг дефолта России до уровня С, что означает неизбежный дефолт.

Наталия Софиенко

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