UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Fitch сочтет дефолтом купонные выплаты России по облигациям в рублях

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 10:11
Fitch сочтет дефолтом купонные выплаты России по облигациям в рублях - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Рейтинговое агентство Fitch сочтет дефолтом купонные выплаты России по евробондам в рублях. Об этом говорится в сообщении агентства, пишет Reuters.

"Оплата в местной валюте российских купонов еврооблигаций, подлежащих уплате 16 марта, будет считаться суверенным дефолтом по истечении 30-дневного льготного периода", – говорится в сообщении Fitch.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В случае выплаты в рублях рейтинги соответствующего выпуска будут понижены до D.

А долгосрочный рейтинг дефолта эмитента РA в иностранной валюте – до RD (ограниченный дефолт), если купонные выплаты не будут произведены в долларах до конца 30-дневного льготного периода.

В среду, 16 марта, Россия должна выплатить $117 млн по своим еврооблигациям. Министр финансов РФ Антон Силуанов накануне сообщил, что Россия подготовила платежное поручение на выплату купона, но если зарубежные банки не смогут ее провести из-за заморозки международных резервов Центробанка РФ, страна расплатится в рублях.

Платеж в рублях по кредиту в долларах запустит серию дефолтов на $150 млрд.

Внешний долг России в облигациях – $39,9 млрд. Следующие по значимости – валютные долги Газпрома (более $25 млрд), РЖД, Московского кредитного банка, ВЭБ, Норникеля, Сибура, Сбербанка, ЛУКОЙЛа.

Если Россия не выполнит свои обязательства, то технически существует 30-дневный льготный период до 15 апреля, в течение которого она может передумать и заплатить в долларах.

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Fitch дефолт России
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 