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Фокстрот и Криворожсталь. Налоговая опровергает крупные штрафы

Фокстрот и Криворожсталь. Налоговая опровергает крупные штрафы
04.09.2019, 19:24

Налоговая служба заявила, что Офис крупных налогоплательщиков ГФС больше не администрирует налоги и сборы

Государственная налоговая служба (ГНС) опровергла заявление главы Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Евгения Бамбизова о налоговых претензиях к сети Фокстрот и комбинату АрселорМитал Кривой Рог. Об этом говорится в сообщении ГНС.

"Офис крупных налогоплательщиков ГНС возглавляет Алексей Деревянко, в то время как Евгений Бамбизов исполняет обязанности председателя комиссии по реорганизации Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, которая находится в состоянии ликвидации. Евгений Бамбизов не является работником ГНС и не имеет никакого отношения к проведению налоговых проверок", - отмечает пресс-служба налоговой.

В ГНС заявили, что налоговые доначисления и штрафы предприятиям не входят в полномочия Бамбизова. "Налоги и сборы с 28-го августа администрирует новая Государственная налоговая служба Украины", - уточнил глава новосозданной налоговой Сергей Верланов в Facebook.

"В настоящее время налоговые проверки в отношении этих предприятий (Фокстрот и Арселор Митал Кривой Рог – Ред.) не завершены, никаких решений не принято", - добавили в ГНС.

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Евгений Бамбизов офис крупных налогоплательщиков
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