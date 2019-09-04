Фокстрот и Криворожсталь. Налоговая опровергает крупные штрафы

Государственная налоговая служба (ГНС) опровергла заявление главы Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Евгения Бамбизова о налоговых претензиях к сети Фокстрот и комбинату АрселорМитал Кривой Рог. Об этом говорится в сообщении ГНС.

"Офис крупных налогоплательщиков ГНС возглавляет Алексей Деревянко, в то время как Евгений Бамбизов исполняет обязанности председателя комиссии по реорганизации Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, которая находится в состоянии ликвидации. Евгений Бамбизов не является работником ГНС и не имеет никакого отношения к проведению налоговых проверок", - отмечает пресс-служба налоговой.

В ГНС заявили, что налоговые доначисления и штрафы предприятиям не входят в полномочия Бамбизова. "Налоги и сборы с 28-го августа администрирует новая Государственная налоговая служба Украины", - уточнил глава новосозданной налоговой Сергей Верланов в Facebook.

"В настоящее время налоговые проверки в отношении этих предприятий (Фокстрот и Арселор Митал Кривой Рог – Ред.) не завершены, никаких решений не принято", - добавили в ГНС.