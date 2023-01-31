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Фонд благосостояния Норвегии потерял $164 млрд из-за инфляции и войны в Украине

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 16:37
Фонд благосостояния Норвегии потерял $164 млрд из-за инфляции и войны в Украине - Фото
Фото: depositphotos.com

Государственный фонд национального благосостояния Норвегии в размере $1,3 трлн потерял 14% средств (около $164 млрд) за 2022 год. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление руководства фонда.  

Финансовые потери фонда — самые крупные со времен глобального финансового кризиса 2008 года. Причины убытков — высокая инфляция в мире и последствия войны в Украине, уточняет агентство. 

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Основанный в 1990-х годах для инвестирования нефтяных богатств Норвегии, фонд имеет долгосрочный инвестиционный горизонт и достиг средней доходности в 6% за четверть века своего существования. 

Фонд инвестирует в соответствии со строгим мандатом Министерства финансов Норвегии. В прошлом году правительство этой страны вложило в фонд $110 млрд. 

Стремясь направить доходы от нефти и газа Норвегии на переход к "зеленым" технологиям, фонд сократил свои доли в крупнейших нефтегазовых компаниях мира, зафиксировав прибыль после скачка цен на энергоносители в 2022 году.  

Фонд благосостояния Норвегии потерял $164 млрд из-за инфляции и войны в Украине

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Роман Бриль
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