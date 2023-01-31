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Фонд госимущества получил в управление активы запрещенной Социалистической партии Украины

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 17:18
Фонд госимущества получил в управление активы запрещенной Социалистической партии Украины - Фото
Фото: пресс-служба ФГИ

Фонд государственного имущества (ФГИ) получил в управление собственность запрещенной Социалистической партии Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.  

Первый актив уже перерегистрирован в государственную собственность в Черновцах, добавляют в фонде. 

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Всего в государственную собственность должны перейти девять объектов недвижимости, 13 автомобилей и корпоративные права.  

Суд запретил деятельность Социалистической партии Украины в июне 2022 года.

В случае, когда суд запрещает деятельность партии, то ее имущество переходит в управление Фонда госимущества. 

"Имущество всех предателей будет работать на победу Украины! Пророссийские партии, российские олигархи и коллаборанты – каждый из них, хоть и не по собственному желанию, внесет вклад в наш экономический фронт", — говорится в заявлении ФГИ. 

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Роман Бриль
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Социалистическая партия ФГИ коллаборанты
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