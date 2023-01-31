Фонд госимущества получил в управление активы запрещенной Социалистической партии Украины
Фонд государственного имущества (ФГИ) получил в управление собственность запрещенной Социалистической партии Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.
Первый актив уже перерегистрирован в государственную собственность в Черновцах, добавляют в фонде.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Всего в государственную собственность должны перейти девять объектов недвижимости, 13 автомобилей и корпоративные права.
Суд запретил деятельность Социалистической партии Украины в июне 2022 года.
В случае, когда суд запрещает деятельность партии, то ее имущество переходит в управление Фонда госимущества.
"Имущество всех предателей будет работать на победу Украины! Пророссийские партии, российские олигархи и коллаборанты – каждый из них, хоть и не по собственному желанию, внесет вклад в наш экономический фронт", — говорится в заявлении ФГИ.
- 7 сентября 2022 года Верховная Рада назначила Умерова главой Фонда государственного имущества Украины. До этого он был депутатом парламента от фракции Голос.
- На конец 2022 года возобновление малой приватизации принесло в бюджет 1,8 млрд грн.
- 12 января 2023 года ФГИ организовал первый крупный аукцион в 2023 году.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Комментарии