Фонд госимущества получил в управление активы запрещенной Социалистической партии Украины

Фонд государственного имущества (ФГИ) получил в управление собственность запрещенной Социалистической партии Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

Первый актив уже перерегистрирован в государственную собственность в Черновцах, добавляют в фонде.

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Всего в государственную собственность должны перейти девять объектов недвижимости, 13 автомобилей и корпоративные права.

Суд запретил деятельность Социалистической партии Украины в июне 2022 года.

В случае, когда суд запрещает деятельность партии, то ее имущество переходит в управление Фонда госимущества.

"Имущество всех предателей будет работать на победу Украины! Пророссийские партии, российские олигархи и коллаборанты – каждый из них, хоть и не по собственному желанию, внесет вклад в наш экономический фронт", — говорится в заявлении ФГИ.

7 сентября 2022 года Верховная Рада назначила Умерова главой Фонда государственного имущества Украины. До этого он был депутатом парламента от фракции Голос.

На конец 2022 года возобновление малой приватизации принесло в бюджет 1,8 млрд грн.

12 января 2023 года ФГИ организовал первый крупный аукцион в 2023 году.

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Роман Бриль

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