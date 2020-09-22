Глава Фонда госимущества рассчитывает удвоить поступления от приватизации в 2021 году
Фонд государственного имущества обсуждает с народными депутатами и Кабинетом министров возможность увеличения плана приватизационных поступлений в 2021 году в два раза − до 12 млрд грн. Об этом заявил на пресс-конференции глава Фонда Дмитрий Сенниченко.
"План, который сейчас представлен правительством в Верховную Раду по поступлениям от приватизации в 2021 году, установлен на уровне 6 млрд грн. Мы сейчас общаемся с депутатами, с правительством и уточняем бюджетные показатели на следующий год, мы будем предлагать его увеличение до 12 млрд грн", − подчеркнул Сенниченко.
По его словам, Фонд госимущества сформировал список объектов для приватизации на 2021 год, который, в частности, содержит в себе облэнерго, завод "Большевик" и Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК).
Сенниченко добавил, что поступления от приватизации в этом году составляют 2 млрд грн, а до конца года ожидаются на уровне 3 млрд грн.
Глава Фонда госимущества также заявил, что в 2020 году Фонд провел более 1400 аукционов и подготовил "инвестиционное меню" на следующий год "на любой вкус".
- В марте 2020 года Фонд государственного имущества приостановил большую приватизацию в Украине из-за карантина до восстановления ситуации на финансовых рынках.
- 12 августа 2020 года Кабмин допустил частичную приватизацию Укрпочты, Нафтогаза и Укрзализныци. В планах правительства оставить в госсобственности 300 компаний из 3000.
- 9 сентября правительство поручило ФГИ продать до конца года ряд промышленных гигантов. В частности, правительство планирует продать АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), ПАО "Одесский припортовый завод", ГП "Завод "Электротяжмаш", угольную компанию Краснолиманская, а также ЧАО "Президент-отель". Но это возможно только при снятии Верховной Радой законодательного запрета на проведение аукционов по их продаже.
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