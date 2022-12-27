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Фонд социального страхования прекращает существование: решение Кабмина

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 17:20
Фонд социального страхования прекращает существование: решение Кабмина - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров на заседании 27 декабря принял решение прекратить деятельность Фонда социального страхования Украины путем присоединения к Пенсионному фонду Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Таким образом, выплаты пособия по временной потере трудоспособности, за несчастный случай на производстве и профессиональное заболевание теперь будут осуществлять Пенсионный фонд и его территориальные органы.

"Продолжаем социальную реформу. Сегодня правительственным решением во исполнение закона прекращаем деятельность Фонда социального страхования, присоединяем его к Пенсионному фонду Украины. Делаем механизм социальной поддержки более действенным и эффективным, адаптированным к реальным реалиям. Планомерно сокращаем лишние расходы государства", – заявил Шмыгаль.

Срок заявления кредиторами требований к фонду составляет три месяца со дня обнародования уведомления о прекращении фонда.

Решение вступает в силу 1 января 2023 года.

  • Ликвидация Фонда соцстрахования была инициирована еще до большой войны. В первом чтении соответствующий законопроект был принят в ноябре 2021 года, в целом – в сентябре 2022 года.
  • В пояснительной записке к проекту утверждалось, что ликвидация Фонда соцстрахования сэкономит государству до 2-3 млрд грн в год.
Андрій Водяний
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пенсионный фонд кабмин Фонд соцстрахования
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