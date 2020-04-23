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Фондовые индексы растут на фоне стимулов США и отскока нефти

Фондовые индексы растут на фоне стимулов США и отскока нефти
23.04.2020, 08:15

Аналитики отмечают, что акции и нефть растут, но все еще находятся на медвежьей территории

Азиатские фондовые рынки выросли на фоне восстановления цен на нефть и обещаний правительства США поддержать экономику, чтобы смягчить разрушительное влияние коронакризиса. Об этом пишет Reuters.

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Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии отскочил от двухнедельных минимумов, поднявшись на 0,5% до 460,43 пункта.

Австралийский S&P прибавил 0,4%, акции голубых фишек Китая выросли на 0,3%, японский Nikkei - на 0,8%.

Отмечается, что рост произошел вслед за существенным подъемом на Уолл-стрит: Dow вырос на 2%, S&P 500 - на 2,3%, Nasdaq - на 2,8%.

Подъему рынков способствовало то, что Сенат США единогласно одобрил новый пакет помощи. Сегодня ожидается, что Палата представителей поддержит предложение Конгресса выделить почти $500 млрд малым и средним предприятиям, что увеличит общий объем федеральной финансовой поддержки экономики в условиях коронакризиса почти до $3 трлн.

При этом, несмотря на некоторое восстановление, главный стратег-аналитик из Global Global Investors Сима Шах отмечает, что базовые европейские фондовые индексы и индекс малой капитализации США все еще находятся на медвежьей территории, что "вызывает серьезные сомнения в отношении того, что инвесторы с оптимизмом смотрят на перспективы".

Однако эксперт считает, что росту рынков могут способствовать серьезные политические стимулы во всем мире.

Нефть марки Brent сегодня продолжила рост, поднявшись более чем на 3% до $21,09 за баррель на фоне перспектив дальнейшего сокращения добычи, что позволит уменьшить перенасыщение на рынке. В результате энергетический индекс S&P 500 вырос на 3,6%.

Нефть WTI подорожала на 3,3% до $14,22. К 8:15 по Киеву Brent поднялась до $22,90, WTI - до $15,81 за баррель.

Доллар практически не изменился по отношению к японской иене и составил 107,72. По отношению к чувствительным к риску валютам Австралии и Новой Зеландии доллар также устойчив - на уровне $0,6310 и $0,5941 соответственно.

Евро немного ослаб - до $1,08, в то время как британский фунт практически не изменился - на уровне $1,2330.

Индекс доллара остался на уровне 100,38, снизившись на 0,1%.

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Анна Андреева
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