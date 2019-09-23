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Fortune опубликовал рейтинг компаний с самыми высокими зарплатами

Fortune опубликовал рейтинг компаний с самыми высокими зарплатами
23.09.2019, 08:31

Технологические компании США в топе рейтинга предприятий с самыми высокими зарплатами, при этом больше всего зарабатывают в Америке врачи

Palo Alto Networks, которая занимается кибербезопасностью, возглавила рейтинг компаний с самыми высокими зарплатами. Об этом пишет Fortune со ссылкой на компанию Glassdoor, которая занимается исследованиями на рынке труда.

В среднем специалисты компании в год зарабатывают $170 929, что более чем в три раза превышает средний базовый оклад в США - $53 950. 

Первая десятка рейтинга выглядит так:

  1. Palo Alto Networks: $170 929
  2. Nvidia: $170,068
  3. Twitter: $162 852
  4. Gilead Sciences: $162 210
  5. Google: $161 254
  6. VMware: $158 063
  7. LinkedIn: $157 402
  8. Facebook: $152 962
  9. Salesforce: $150 379
  10. Microsoft: $148 068

При этом в исследовании, говорится, что самая высокооплачиваемая работа в Америке не в области технологий, а в сфере здравоохранения. Больше всего зарабатывают врачи. Их среднегодовая зарплата составляет $193 415 (в прошлом году она был немного выше - $195 842). 

Топ-10 самых высокооплачиваемых рабочих мест в США на 2019 год:

  1. Врач $193 415
  2. Руководитель аптеки $ 144 768
  3. Стоматолог $142 478
  4. Фармацевт $126 438
  5. Архитектор $122 585
  6. Корпоративный советник $117 588
  7. Менеджер по разработке программного обеспечения $ 114 163
  8. Помощник врача $113 855
  9. Корпоративный контролер $113 368
  10. Разработчик программного обеспечения $109 809

В исследовании говорится, что некоторые из этих высокооплачиваемых мест, например, связанные со здравоохранением, требуют многолетнего образования, в то время как для других должностей важен опыт, например, в сфере технологий и финансов. Работники с такими знаниями и опытом востребованы, что отражается на уровне зарплат.

Glassdoor составила списки по предприятиям и зарплатам на основании данных, полученных с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.

  • В августе Fortune представил рейтинг самых быстрорастущих компаний мира. В этом году его возглавила китайская социальная сеть Momo с многомиллионной аудиторией. Второй год подряд в списке растет количество технологических компаний, а доминирующая некогда энергетическая отрасль наращивает отставание.

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Fortune зарплата в США рейтинг зарплат
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