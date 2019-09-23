Fortune опубликовал рейтинг компаний с самыми высокими зарплатами

Palo Alto Networks, которая занимается кибербезопасностью, возглавила рейтинг компаний с самыми высокими зарплатами. Об этом пишет Fortune со ссылкой на компанию Glassdoor, которая занимается исследованиями на рынке труда.
В среднем специалисты компании в год зарабатывают $170 929, что более чем в три раза превышает средний базовый оклад в США - $53 950.
Первая десятка рейтинга выглядит так:
При этом в исследовании, говорится, что самая высокооплачиваемая работа в Америке не в области технологий, а в сфере здравоохранения. Больше всего зарабатывают врачи. Их среднегодовая зарплата составляет $193 415 (в прошлом году она был немного выше - $195 842).
Топ-10 самых высокооплачиваемых рабочих мест в США на 2019 год:
В исследовании говорится, что некоторые из этих высокооплачиваемых мест, например, связанные со здравоохранением, требуют многолетнего образования, в то время как для других должностей важен опыт, например, в сфере технологий и финансов. Работники с такими знаниями и опытом востребованы, что отражается на уровне зарплат.
Glassdoor составила списки по предприятиям и зарплатам на основании данных, полученных с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.