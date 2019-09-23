Fortune опубликовал рейтинг компаний с самыми высокими зарплатами

Palo Alto Networks, которая занимается кибербезопасностью, возглавила рейтинг компаний с самыми высокими зарплатами. Об этом пишет Fortune со ссылкой на компанию Glassdoor, которая занимается исследованиями на рынке труда.

В среднем специалисты компании в год зарабатывают $170 929, что более чем в три раза превышает средний базовый оклад в США - $53 950.

Первая десятка рейтинга выглядит так:

Palo Alto Networks: $170 929 Nvidia: $170,068 Twitter: $162 852 Gilead Sciences: $162 210 Google: $161 254 VMware: $158 063 LinkedIn: $157 402 Facebook: $ 152 962 Salesforce: $150 379 Microsoft: $148 068

При этом в исследовании, говорится, что самая высокооплачиваемая работа в Америке не в области технологий, а в сфере здравоохранения. Больше всего зарабатывают врачи. Их среднегодовая зарплата составляет $193 415 (в прошлом году она был немного выше - $195 842).

Топ-10 самых высокооплачиваемых рабочих мест в США на 2019 год:

Врач $193 415 Руководитель аптеки $ 144 768 Стоматолог $142 478 Фармацевт $126 438 Архитектор $122 585 Корпоративный советник $117 588 Менеджер по разработке программного обеспечения $ 114 163 Помощник врача $113 855 Корпоративный контролер $113 368 Разработчик программного обеспечения $109 809

В исследовании говорится, что некоторые из этих высокооплачиваемых мест, например, связанные со здравоохранением, требуют многолетнего образования, в то время как для других должностей важен опыт, например, в сфере технологий и финансов. Работники с такими знаниями и опытом востребованы, что отражается на уровне зарплат.

Glassdoor составила списки по предприятиям и зарплатам на основании данных, полученных с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.