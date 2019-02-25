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25.02.2019, 10:42

Франция и Германия согласовали детали бюджета еврозоны - Reuters

Франция и Германия согласовали детали бюджета еврозоны - Reuters

Единый бюджет планирую сформировать не ранее 2021 года, но его размер могут назвать уже к концу текущего года

Правительства Германии и Франции согласовали детали плана по внедрению бюджета еврозоны, сообщает Reuters со ссылкой на документ.

Бюджет еврозоны призван способствовать реформированию, росту конкурентоспособности и сокращению разрыва в развитии между отдельными государствами-членами ЕС.

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Отмечается, что бюджет сформируют не ранее 2021 года, но его размер может быть определен к концу 2019 года во время переговоров по утверждению бюджета на 2020 год.

С юридической точки зрения новый инструмент будет основан на действующем законодательстве ЕС, которое регулирует его функционирование и в целом устанавливает приоритеты, а также на дополнительном межправительственном соглашении, подчеркивается в сообщении.

Кроме текущих взносов в бюджет ЕС, страны будут платить деньги на основе межправительственного соглашения. Новые взносы могут поступать, например, за счет налога на финансовые операции, который планируют ввести. В документе говорится, что правительства стран смогут также сами решить, за счет каких налогов наполнять новый бюджет.

Планируется, что страны будут предоставлять свои предложения по финансированию реформ Европейской Комиссии, которая будет их утверждать в ходе консультаций с правительствами. Деньги будут выделяться в зависимости от реализации реформ. В свою очередь правительства стран должны также предоставлять финансирование на эти проекты из национальных бюджетов. Планируется, что идея создания нового бюджета будет представлена ​​на следующей встрече министров финансов Еврозоны.

4 декабря 2018 года министры финансов стран ЕС согласовали ряд шагов, направленных на реформирование еврозоны с целью ее укрепления перед угрозой финансовых кризисов. Франция и Германия предложили новую архитектуру бюджета еврозоны, который будет частью бюджета Евросоюза. Обсуждение реформы длилось более года.

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Теги: еврозона, бюджет ЕС, европейский союз
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