Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.06.2019, 13:41

ФРС США сохранила ключевую ставку на прежнем уровне

ФРС США сохранила ключевую ставку на прежнем уровне

Руководство ФРС проголосовало за то, чтобы оставить ключевую ставку на уровне 2,25-2,5%

Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку без изменений на уровне 2,25-2,5%. Об этом говорится в пресс-релизе центробанка Америки по итогам заседания его руководства.

"В соответствии со своим уставным мандатом Комитет стремится содействовать максимальной занятости и стабильности цен. В поддержку этих целей Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам от 2,25% до 2,5%", - говорится в сообщении.

За сохранение учетной ставки проголосовали 9 членов комиссии из десяти, один из членов был за снижение ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов.

В сообщении также отмечается, что ФРС не исключает снижение ставки до 2%. В ФРС отмечают, что из-за неопределенности прогноза "Комитет будет внимательно следить за последствиями поступающей информации для экономических перспектив и будет действовать в зависимости от обстоятельств".

В конце 2018 года ФРС США повысила учетную ставку на четверть процентного пункта до 2,00-2,25%. Тогда ФРС прогнозировала рост ВВП на 2,3% в 2019 году и на 2% в 2020 году, что чуть ниже прежних оценок, которые регулятор давал в сентябре 2018 года.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ФРС
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 