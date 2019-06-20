ФРС США сохранила ключевую ставку на прежнем уровне

Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку без изменений на уровне 2,25-2,5%. Об этом говорится в пресс-релизе центробанка Америки по итогам заседания его руководства.

"В соответствии со своим уставным мандатом Комитет стремится содействовать максимальной занятости и стабильности цен. В поддержку этих целей Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам от 2,25% до 2,5%", - говорится в сообщении.

За сохранение учетной ставки проголосовали 9 членов комиссии из десяти, один из членов был за снижение ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов.

В сообщении также отмечается, что ФРС не исключает снижение ставки до 2%. В ФРС отмечают, что из-за неопределенности прогноза "Комитет будет внимательно следить за последствиями поступающей информации для экономических перспектив и будет действовать в зависимости от обстоятельств".

В конце 2018 года ФРС США повысила учетную ставку на четверть процентного пункта до 2,00-2,25%. Тогда ФРС прогнозировала рост ВВП на 2,3% в 2019 году и на 2% в 2020 году, что чуть ниже прежних оценок, которые регулятор давал в сентябре 2018 года.